2025 灵感国际潮玩与模玩出口展蓄势待发，约您5月抢占内外贸先机！

近年来，潮玩文化以其独特的创意感和艺术性掀起新的浪潮，赢得了广泛的市场认可和热烈追捧，市场潜力巨大，前景广阔。为了推动潮玩行业进一步发展，促进中国潮玩产品的全球流通，在2025年5月1日-5月5日（春季）与10月31日-11月4日（秋季），灵感国际展览（广州）有限公司将于广州琶洲·灵感创新展馆举办2025灵感国际（广州）潮玩及模玩出口展（以下简称TTE），同期举办灵感国际（广州）动漫周边出口展，双展联动，旨在为潮玩企业搭建起一座通往海外的桥梁，携手共绘潮玩文化在国际舞台上熠熠生辉、交流互通的全新画卷。

TTE作为潮玩及模玩产业的一次国际盛会，积极响应潮玩文化国际化的趋势，汇聚了全球潮玩及模玩产业的优质资源。展会面积高达20000平方米，吸引了超过300家参展企业，展品范围广泛，涵盖了IP衍生品、文化创意产品、各类玩具、SOFUBI艺术品、插画作品、GK雕像、BJD人偶、手工艺品、纸雕艺术、积木玩具、卡牌游戏、拼图、模型、手办、兵人玩具、机甲模型等新品爆品，全方位展示了潮玩品牌的多元化与创意性。

注：图片来源于网络





与此同时，TTE 将积极邀约来自 71 个以上海外国家的采购商奔赴展会现场。其核心目标在于，为国内潮玩企业匠心打造一站式出口贸易枢纽，铺就一条通往国际市场的便捷通路。依托这一卓越平台，一方面，潮玩品牌及企业得以全方位展示自身独特魅力，将精心雕琢的品牌形象完美呈现于海外受众眼前；另一方面，进一步促使国内潮玩企业与来自五湖四海的供销商、经销商、渠道商紧

密携手，缔结稳固合作纽带，凝聚各方优势资源，全方位赋能，推动国内潮玩品牌加速扬帆出海，在国际舞台上绽放耀眼光彩，实现跨越式发展。







在展会期间，TTE将同期举办品牌出海交流会，专门助力企业将其品牌推向国际市场而举办的交流活动。尤为引人瞩目的是，广交会凭借其深厚底蕴，汇聚了超 20 万的外商采购资源，而TTE作为广州首次以潮玩为主题与广交会同期同区精彩绽放的春秋两季出口展，其展商得以凭借这一得天独厚的优势，共享广交会的海量优质资源，深度挖掘潜在商业契机，拓宽合作边界，全方位开启国际合作的崭新篇章。





在营销推广方面，TTE将线上线下全方面发力，通过海量社交媒体全渠道宣发、千万级全网广告曝光、专业市场地推等一系列专业服务和支持，为参展企业打造全方位的营销矩阵。这些举措将有效提升参展企业的品牌知名度和市场影响力，为企业在全球范围内树立良好形象，吸引更多潜在客户与合作伙伴。





目前TTE的招商工作正如火如荼地进行中，欢迎各位潮玩企业前来咨询、参展，共襄行业盛会，共享行业资源！

2025灵感国际（广州）潮玩及模玩出口展





同期展：灵感国际（广州）动漫周边出口展





【展品范围：玩具、食品、饰品、服饰、文具、图书、音乐影像等动漫周边】





5月1日-5月5日（春季）





10月31日-11月4日（秋季）





广州琶洲·灵感创新展馆





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