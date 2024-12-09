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「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀

业内 狼小狼 2024年12月09日 18:26

「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀 业内 第1张


嘿,深圳首个户外超大草坪动漫展来啦,

连续五日!55000+平方米场地!畅玩全攻略!

这简直是阿宅们的“文艺复兴”啊!

不管你是“单推人”还是“博爱党”,

这里都将是你的“快乐老家”。

ViviGala绿荫动漫

时间:2024.12.28-2025.1.1

地点:深圳观澜湖

4号线观澜湖地铁站C出口向北步行340米

5大区域(展览区、演艺区、营地区、游艺区、运动区),多重维度的游乐体验～

开设嘉宾签售、互动舞台,地偶专场live等大型舞台,萌歌宅舞嗨翻天

创办IP展览、COSPLAY摄影、活力趣动园、绿荫食肆等特色街区,吃喝玩乐一条龙

涵盖Lolita茶话会、大排球友谊赛、宅舞大赛、随机宅舞、二次元DJ现场等二次元派对

互动彩蛋口令、战术痛马集邮首次上新,金喵老师为你私人定制动漫形象

更有囊括多重的ACG跨年音乐会,地偶表演+乐队演出+特典会,开心玩不停

ONE

「 嘉宾情报+活动赛事 」


「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀 业内 第2张



「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀 业内 第3张


超强嘉宾阵容加盟,你想去哪一天呢?(以下排名不分先后)

2024.12.28 谢安然、陌西、LIS栗子、李春华、亦然Hardy

2024.12.29 景天的景、鬃毛、紫颜小仙紫、和平波、KILORY莉莉

2024.12.30 阿戏(主持人)、DBI、星降舞团。对了,活动当天还有宅舞大赛哟

2024.12.31 纸兔、骨头、歪比,一起热闹跨年

2025.01.01 某山、霍谧、骨头、失眠熊、咬人猫


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TWO

「 门票及购票攻略 」

【12月28日、29日、1月1日】单日预售票¥79、单日预售VIP票¥118

【12月30日、31日】单日预售票¥68、单日预售VIP票¥98

【12月31日夜场ACG音乐会】预售票¥128;门票+自助餐套票398元(含价值270元的观澜湖度假酒店自助餐一份,用餐时间为2024年12月31日19:00至22:00)


「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀 业内 第6张


【VIP权益】

1、9:30起优先检票进场,提前入场后,可便于领取嘉宾签售号码牌、购买嘉宾周边

2、专属检票进场通道,减少排队时间

3、VIP纪念礼包

4、专属存包空间

5、可进入主舞台专属VIP区域

方法1:ViviGala小程序


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方法2:B站会员购搜索“绿荫动漫节”,一键直达购票入口。


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来ViviGala绿荫动漫节,一起勾搭同好、绑定CP、cos约拍、扩列面基、同好打卡集邮~

THREE

「 活动场地现场图剧透 」


「ViviGala绿荫动漫节」在户外草坪扩列面基！！！谁能拒绝呀 业内 第9张


阳光、草坪、绿树、微风、动漫、舞台、COSPLAY、宅舞、萌歌

不管你是“老二次元”还是刚入宅的萌新

在这里,二次元世界的全部幻想将照进现实

                                                      超适合出薇尔莉特/维里奈/精灵类型的cos

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