中国潮玩之都品牌发展大会 暨HI FUNNY世界潮玩动漫产业周在东莞开幕





12月5日下午,中国潮玩之都品牌发展大会暨HI FUNNY世界潮玩动漫产业周活动(以下简称“产业周”)在中国潮玩之都·东莞开幕,吸引了来自40个国家和地区的学者、行业领袖、品牌代表、设计师等共襄盛会。首届产业周共有548名重点嘉宾,其中海外嘉宾代表近200名。

作为全球潮玩动漫界备受瞩目的盛会,产业周将围绕“潮玩世界HI FUNNY”这一主题,在举办期间陆续发布《东莞市潮玩领航企业管理办法(试行)》、东莞市“IP进莞贷”金融产品,以及成立HI FUNNY潮玩动漫产业联盟,旨在加深中国潮玩动漫产业与海外市场的交流与合作。

首届产业周打造了一系列综合性产业交流活动。全面覆盖潮玩与动漫产业链,涵盖品牌发展大会、产业招商大会、产业研讨会、企业路演、交易市场等B端活动,以及潮级工厂、潮级长廊、动漫签售会、倒映动画等C端活动,高效联结国内外设计、生产、销售环节。产业周通过产业研讨、商务对接、品牌市集的多维联动,加速潮玩与动漫产业的深度融合,推动东莞潮玩产业向专业化、国际化、动画化、品牌化升级,引领全球潮玩产业迈向更加繁荣、可持续的未来。

潮玩,正成为新质生产力在东莞的现实表达。全球动漫衍生品1/4在东莞生产,中国近85%的潮玩产自东莞,潮玩不仅是推动东莞经济发展的新引擎,还是“潮流东莞”的新载体。

展会位于莞城街道汇峰中心,活动将从12月5日持续至12月8日,行业嘉宾及市民观众可通过产业周小程序预约入场。

国际特色,促进“潮流+动漫”合作









(卢卡·福伊斯)









(梅赫旺·夏巴)









(诹访道彦)









(关口贡)

国内外动画界精英云集,比如法国著名漫画家梅赫旺·夏巴带来原创漫画手稿,三丽鸥Hello Kitty原创意设计总监关口贡在业界聚焦带来创作经验,《名侦探柯南》制片人诹访道彦、《流浪地球2》《邪不压正》等多部影片主演,好莱坞著名分镜师安地、意大利米兰理工设计学院终身教授卢卡·福伊斯、韩国资深独立动画制片人Ha Narae,法国著名剧作家、插画家、设计师文森特·瓦格等在产业研讨会带来前沿分享等。此外,产业周还特别邀请了意大利、哥伦比亚等国驻广州总领事馆的相关代出席,以加深国际文化交流与深入对话。

专业策展,打造行业“朋友圈”









(于洲)









(陈廖宇)









“潮玩行业的最新发展趋势是什么?”“动画电影该如何成为潮玩的源头?”“东莞潮玩企业如何发展?”……产业周邀请了11位国内外行业大咖作为主要策展人,包括追光动画总裁于洲,《中国奇谭》总导演陈廖宇,全球潮玩文化潮流零售品牌X11 CEO张雷,潮流及收藏玩具“ALMOSTREAL”“GENMEC机因”品牌创始人刘学深,ArtDepot艺术仓库创始人赵倩颖,阿里鱼副总裁江旭恒,魔豆投资创始合伙人于仁国FIGO等,他们将围绕动画产业、潮玩产业、IP授权、海外策展人等不同板块和不同主题策划开展9场产业研讨会,让参会嘉宾深入了解潮玩与动漫行业的发展趋势,促进产业链上下游企业的交流与合作。

深化对接,助力莞企“拓市场”









生产潮玩的“超级工厂”长什么样?潮玩从设计图纸到实体模型需要经历什么样的制作流程?……“潮”级工厂作为产业周重磅活动之一,将让潮玩动漫行业的嘉宾深入潮玩制造企业,全面了解潮玩及动漫衍生品的生产流程及制造工艺。









“潮”级工厂由3条展示制造企业精湛技艺与先进设备的“潮级工艺路线”、1条适合专业观众的“潮级展馆参观路线”组成。参观企业包括东莞市微石文化科技有限公司(寮步镇)、东莞市顺林模型礼品股份有限公司(石排镇)、鼎艺创意文化有限公司(桥头镇)、东莞市玩乐童话婴儿用品有限公司(茶山镇)、东实C Park立体公园式购物中心等。

《名侦探柯南》制片人诹访道彦,三丽鸥Hello Kitty原创意设计总监关口贡,追光动画联合创始人、《长安三万里》监制于洲,《熊出没》系列总导演丁亮等多位重磅嘉宾将通过活动深度体会东莞潮玩的制造之美。

此外,产业周将按照产业链上、中、下游,设置产业研讨会、产业招商会、交易市场三大展区,促进全产业链对接。其中,产业研讨会是关于潮玩与动漫行业发展的深度探讨;产业招商会是东莞招引优质潮玩与动漫企业,完善东莞潮玩-动漫产业链的招商平台;交易现场是IP方与潮玩制造企业直接对话的商务对接平台。

人才招聘,搭建供需平台

以潮玩行业企业、人才集聚为契机,产业周现场搭建潮玩企业与高校毕业生、社会求职者双向沟通互动的招聘展位,展出东莞潮玩行业发展信息、潮玩企业介绍及相关招聘信息等,邀请行业内资深人士现场分享东莞潮玩发展历程、潮玩行业发展趋势、职业发展路径及技术创新等相关信息,为广大潮玩爱好者、应届毕业生等提供了解东莞潮玩行业的良好窗口。同时通过前期征集,活动聚集了一批东莞优质潮玩企业和玩具企业,集中释放设计师、原画师、工程师、品牌运营、储备干部等近百个优质岗位,吸引了东莞多所高校应届毕业生以及社会求职者报名,双方将在现场一对一洽谈,“锁定”优质岗位,招引优质人才。

汇聚品牌,“潮流东莞”邀你玩

















“潮”级长廊作为产业周的重磅C端活动,为潮玩品牌、企业搭建一个面向公众的展示平台,有近20家潮玩企业,40家国内品牌、企业参与。其中特别邀请到Berry Winkle、Cubemelt、Tu!!、JimmyGummy等来自新加坡、泰国、印度尼西亚的海外艺术家,汇聚了B.Duck、TUTU MOKEY、Berry Winkle、奶龙、摩动核、TOYCITY等国内外知名潮玩品牌,为市民提供丰富多样的潮玩产品,提升消费体验。

产业周作为动漫迷的超级盛会,现场将举办人气漫画家35、左小翎、贝壳子将于活动现场举行签售会,漫迷们可以在现场拿到《三岁开始做王者》《南烟斋笔录》《朝花惜时》《成也萧河》等作品的作者亲签。









同时,产业周将联动Cpark,在12月6日至7日期间举办“潮玩C势力”系列活动,包括二次元巡游、东莞宝可梦联盟赛-东实C park站卡牌比赛等。活动期间将有不断往返HI FUNNY主会场与东实C park分会场的穿梭大巴,加强两个场地之间的链接,方便观众共享这场潮玩盛宴。

“中国潮玩之都·东莞”诚邀各界朋友,买潮玩、逛漫展、吃烧鹅、游东莞,共享潮玩动漫盛会、共赴美好时光。