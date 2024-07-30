赛博山城·首届重庆动漫嘉年华活动启幕





2024年6月21日，“赛博山城”·首届重庆动漫嘉年华活动在重庆渝北区举办。重庆市文化和旅游发展委员会党委委员、副主任朱茂，重庆市渝北区人民政府副区长吴滔出席活动并致辞，吴云初、张驰、夏杨等行业专家发表主题演讲，李欢、杰森·白、钱江盖饭等多名潮流艺术家携作品参展，来自全国150余家优秀动漫及相关企业与会交流。

活动持续时间2天，除举行首届重庆动漫嘉年华活动开幕式、重庆动漫产业园启航仪式以外，还举办我市首次动漫创投大会、动漫项目发包大会、动漫企业专场招聘会，首次重庆网络文学和全国动漫行业对话，以及3场动漫艺术展、6场主题分享，引领重庆动漫产业迈出重要一步，对推动重庆数字文化产业和文旅融合发展具有重要意义。

















杭州白马湖生态创意城、成都云顶动画等8个单位分别与园区签订入驻与合作协议。重庆首个动漫潮流艺术馆LOG艺术馆落户园区。6个动漫原创项目在创投大会路演推介，中影年年（北京）文化传媒有限公司、苏州风云动画有限公司、君艺心（北京）文化传媒有限公司等企业携两千余万动漫制作订单，面向与会动漫企业发布机会清单。彩色铅笔、重庆视美等动漫企业提供了200多个优质就业岗位，吸引千余名动漫人才前来应聘。钱家骏师生动画艺术文献展，展出了著名动漫艺术家、教育家钱家骏先生及其弟子的数百件艺术作品和珍贵历史文献，让观众了解中国动画历史，近距离感受经典动画美学的永恒魅力。潮流艺术家携数千件动漫艺术作品、潮玩手办、文创衍生品在活动现场精彩呈现，面塑、花丝镶嵌、糖画、剪纸、棕编、插花等传统技艺在动漫空间相遇、交相辉映。

















活动由重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市渝北区人民政府指导，由重庆渝北区文化和旅游发展委员会主办，重庆市动漫产业园承办，得到了四川美术学院、西南大学、重庆邮电大学等高校，以及平安银行、国泰君安、国际动画协会（ASIFA）、杭州白马湖生态创意城、宅喵科技、三月兽等单位和企业的大力支持。



