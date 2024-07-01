轻松大世界，全英雄免费送！《剑与远征: 启程》全平台公测定档8月8日

自3月海外上线以来，《剑与远征: 启程》旗开得胜，硕果累累，荣登美加等6国ios免费榜第一，并于数十个国家榜单冲入前十。

载誉归来，《剑与远征: 启程》即将与国服玩家们见面，这一次，它准备了更加丰富的“见面礼”——公测全英雄免费送。

在6月28日taptap发布会的压轴时段，《剑与远征: 启程》宣布全平台公测定档8月8日，大魔法师的旷野冒险，精彩RPG绘卷等你揭开。

登录即送，送就能用的轻松队伍养成

《剑与远征: 启程》想为玩家“减负”，不是说在口头，而是落在实处。

对于《剑与远征: 启程》公测，最大的惊喜在于全英雄免费送：公测开启后，玩家每天可免费领一个金卡或紫卡英雄，集齐上线时心愿单上的全图鉴（包括神魔英雄）为止。

这其中， 从婀娜多姿的灰烬魔女米瑞尔，到高挑性感的驭星 猎手莱卡，无论你喜欢怎样的风格，都可以找到自己钟爱的那一卦。

在保留了前作彩绘风格的前提下，《剑与远征：启程》将古典审美的典雅感与现代审美简约的高级感融合，但用更细腻的人物立绘、更精良的3D建模、 更 魔法 感的绘本 世界构造，共同打造了一种 奇幻 故事 vs 绘本风格的独特体验。

另外， 游戏的建模也非常精致，不仅守住了原画的高水平，还针对气质设定了合适的五官比例、头发剪影、贴图画风。

高质量的建模和动态立绘让角色的形象更加立体和鲜活， 足以给大魔法师们更多的遐想空间。

不卷玩家，只卷自己的惬意冒险旅程

我们都曾幻想过魔法大世界的探险和执剑走天下的浪漫，但琐碎繁杂的现实生活让这份瑰丽的梦想代价过高，而《剑与远征: 启程》想要还给各位大魔法师的，便是这份在竖屏大世界可以随时畅享冒险的从容。

这样的体验，首先在幕后研发的投入与钻研 —— 哪怕是俯视角游戏，哪怕核心玩法仍然是挂机，但大世界的每个角落都十分用心，随处驻足也不虚此行。

你可以看到金穗村的大黄狗在浅草中静静躺下，也可以听到圣石镇的居民在闲话日常，这些可能是“不必要”的努力，但切实的提供了这个冒险世界的烟火气与真实感。

这个过程，包含在金色黄昏下的平原麦浪、温暖月光下的森林遗迹、神秘魔花绽放的幽僻原野的探险过程中。

这样的美景，是最专业的团队用最专注的投入去完成， 解构了全球各地的山川河流，才绘制了独属于《剑与远征: 启程》的唯美绘卷 。

所以冒险者们经历的这一切美好冒险旅程的背后，是制作组“三年磨一剑”的倾情投入。

等级共享，装备通用的轻松队伍养成

这份轻松，首先体现在它摈弃了类似游戏每拿到一个新角色带来的繁琐搜集装备和练级养成过程。

《剑与远征：启程》贴心的为你开启了角色等级和装备全共享，当你抽到新卡之后，不再需要冗长的刷资源养成过程，而是可以即刻上场。

在《剑与远征: 启程》的冒险世界，你很快便会拥有一支自己钟爱的小队：是超级崇拜你的仓鼠使魔、还是怀着复仇之心的亡灵射手、亦或是在寻求魔法奥秘的灰烬魔女 ？ 你可以根据自己的喜好，去结识和获取这些性格迥异的角色，组成你最钟爱的冒险小队。

如果是在其他游戏，你往往会面临两难困境：带了很久的旧角色，新的角色又太过于肝，在《剑与远征：启程》并不会存在这样的烦恼，新获得的觉得即可可以上场，让你可以把更多时间放在有趣体验的体验，而非枯燥的刷级之中。

超越预期，深耕玩法的魔法奇幻冒险

对于《剑与远征: 启程》，制作组想要实现的是：超越预期，也许《剑与远征》已经足够成功，但《剑与远征: 启程》想做到的还有更多。

曾经的《剑与远征》，是2D玻璃彩绘风格

现在的《剑与远征: 启程》，有着3D化和全面画质提升，保持了既有风格又大幅度增强了细节和表现力。

不止是策略战斗的玩法内容：现在的《剑与远征: 启程》用装备与等级共享最大程度的放松了玩家，且内容与数值解耦，是那个深度策略玩法与轻松挂机养成兼顾的游戏。

不止是挂机类型的代表性游戏：现在的《剑与远征: 启程》有着丰富的 剧情细节 、大量的世界互动和数不胜数的角色故事。

预期中的《剑与远征: 启程》，或许原本只是一款“剑与远征强化版”，但事实上，它的脱胎换骨，远远超出了一般对于挂机游戏的刻板印象——原来挂机游戏也可以这么好玩！