捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布

“BELLO！BELLO！”，呆萌搞怪的小黄人带着“霸拿拿”出没，还不快来“活捉”他们，抱进怀里猛吸！本季，BABY-G与小黄人一起来捣蛋，联手推出BABY-G小黄人联名系列。当“闯祸小天才”小黄人变身像素风格进入游戏世界，哪个可爱的少女心能不被萌化？快来跟着小黄人玩一场次元穿越吧！

小小捣蛋鬼，速速来报到

想起他们魔性的笑声就不自觉地开启洗脑循环，还有他们那些让人听不懂的“蕉言蕉语”，更是百听不厌的快乐源泉。谁不想被呆萌的小黄人团团包围，让每一秒都被快乐传染。当潮流BABY-G联手萌趣小黄人一起搞事情，画风即刻开始突变！

即将上映的《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》以80年代为故事背景，所以BABY-G本次也以当时风靡全球的像素游戏为灵感，带来两款潮萌腕表—— BGD-501MON21-7PRM与BA-110MON21-7PRM。悄悄告诉你，BABY-G还与小黄人一起把满满彩蛋藏在两款腕表之中，等你前来发现！

迫不及待想进入小黄人的像素游戏世界？别着急，带上BGD-501MON21-7PRM让神秘通道加载一会儿！表带上的LOADING图案是街机游戏中经典的加载画面，白色与灰色组成的棋盘格不完全覆盖表带，还有未完全填色的香蕉图案，都在诠释游戏加载中的概念。腕表表盘则以蓝色为底，代表着小黄人的牛仔连体工作服。上方点缀他们最爱的香蕉元素，并添加小黄人的可爱剪影，为经典方型表盘加满萌趣。

在和小黄人一起冒险捣蛋之前，先来大声喊出小黄人的口号—— A BIT MINION！这是你与小黄人的组队暗号，可千万要记牢！BA-110MON21-7PRM就将这一标志性口号印在了表带上，并加入像素风的白灰色棋盘格图案，当然更少不了小黄人最爱的香蕉元素。各种设计彩蛋都为原本层次感强烈的潮酷视觉增添了萌感，像素风的小黄人大眼睛更是点睛之笔，让潮酷女孩也直呼心动。

本次BABY-G与小黄人联名款的表盒也同样萌力升级，以小黄人为整体造型，并延续了腕表的元素风格设计，直击你的少女心！更加惊喜的是表盒还内置小黄人音频，分别呈现小黄人开心、活泼、慵懒三种不同的状态。而触发开关就藏在小黄人的头发里，操作方式与收音机相似，让“顽”趣更具80年代复古意味。不仅如此，小黄人的大眼睛还会忽闪着萌萌的光芒，俘获年轻人的芳心。

鬼马的你，怎么可以错过这次古灵精怪的捣蛋活动呢？快来加入“大眼联萌”，让A BIT MINION成为你的腕间符号，与小黄人一起“萌萌哒”吧！

BGD-501MON21-7PRM

RMB 1,190元

BA-110MON21-7PRM

RMB 1,290元

BABY-G BGD-501MON21-7PRM主要功能：防震、200M防水、电子荧光照明、世界时间（48个城市）、秒表（1/100)、倒计时、每日闹铃,整点响报、间歇响报、全自动日历、12/24小时时制

BABY-G BA-110MON21-7PRM主要功能：防震、100M防水、LED照明、蓄光功能、世界时间（48个城市）、秒表（1/100秒）、倒计时、每日闹铃、整点响报、间歇响报、全自动日历、12/24小时时制

详细信息请关注BABY-G官方网站http://www.casio.com.cn/watch/baby-g/，或BABY-G新浪官方微博

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