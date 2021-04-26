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KLab获《东方Project》二次创作手游全球发行权

业内 狼小狼 2021年04月26日 17:55

 

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）宣布，通过上海爱丽丝幻乐团的官方授权，获得了以《东方Project》为原作的二次创作手游在全球范围内的发行权，并正与上海咚巴啦网络科技有限公司/DOBALA GAMES（总部：中国上海、代表：刘东林、以下称“咚巴啦”）进行游戏的共同开发。

该作的简体中文版定名为《弹幕幻想》，并于4月26日（周一）在中国大陆正式开启事前登录。

同时，简体中文版由天赐游戏、37网游联合发行。

KLab获《东方Project》二次创作手游全球发行权 业内 第1张

今后我们也将陆续公开该作的开发进度，及其他发行地区的相关信息。

本次作品的事业模型

KLab以拓展盈利机会为目标，正在推行“面向海外的游戏开发支援模式”，而本次作品正是采用了这个事业模型。

我们将充分利用目前为止与IP版权方构建起来的合作关系，以及在海外的市场操作经验，将其实践于企业经营战略-“3 PILLARS”中的“Universal IPs”及“Global Growth”，以实现事业版图的进一步扩大。

KLab获《东方Project》二次创作手游全球发行权 业内 第2张

【《弾幕幻想》游戏官方账号】

官方微博账号：@弹幕幻想

官方微信账号：弹幕幻想

版权标记：

（c）Team Shanghai Alice ©KLabGames ©DoBaLaGames ©37Online©GaveGame

KLab获《东方Project》二次创作手游全球发行权 业内 第3张

《弹幕幻想》游戏介绍

 《弹幕幻想》是一款集横版跑酷、弹幕射击、角色养成及多种玩法为一体的手游。本作品是以上海爱丽丝幻乐团的游戏作品《东方Project》为原点、在获得其许可的基础上、加入了各类创意及设定的作品。在本作中，平静的幻想乡再次出现了新的异变，妖怪们失去了理智四处破坏，一股诡异的力量侵袭幻想乡，为了拯救陷入危机的幻想乡，找出异变的源头，幻想乡的少女们将再一次展开冒险之旅。

KLab获《东方Project》二次创作手游全球发行权 业内 第4张

※以上为开发中的游戏画面

关于《东方Project》

《东方Project》是由同人社团“上海爱丽丝幻乐团”创作，以架空世界“幻想乡”为舞台的作品群的总称。其核心的弹幕射击游戏，从故事、角色到程序、音效等的制作几乎全部由执掌“上海爱丽丝幻乐团”的ZUN一手包办。除了射击游戏外，ZUN执笔的小说，以及其作为原作参与的漫画等等各类作品也都纷纷面世。

作为作品舞台的“幻想乡”是一个与世隔绝的世界，在这个世界里除了人类和动物之外，还存在妖精·妖怪·鬼·幽灵·神等各种各样的种族。由这些个性丰满的角色们所展开的故事、通过游戏呈现出的绚丽多彩的弹幕效果、充满个性的乐曲等都获得了非常高的评价，在日本乃至全世界范围内吸引了大量的粉丝。

上海咚巴啦网络科技有限公司/DOBALA GAMES

公司名：上海咚巴啦网络科技有限公司/DOBALA GAMES

公司代表：刘东林

成立时间：2019年1月31日

公司所在地：中华人民共和国上海市

公司业务：咚巴啦是一家富有活力的游戏开发和运营公司，我们致力于用我们的热爱和专注为玩家创造一个个更加新鲜、爽快、有趣、丰富的游戏体验。

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社　

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长　森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿3675万日元（截至2021年3月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

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