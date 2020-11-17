《街霸：对决》打破次元壁，和记忆中的热血角色来场相遇吧！

翻车网红年年有，今年貌似特别多。前有不露脸主播乔碧罗殿下意外露脸，吓得榜一大哥连夜扛着火车逃走，现在又有新晋虎扑女神“请给我一个冰淇淋”真实模样被拍，惊呆一众网友。







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冰淇淋吸粉能力强大，7月27日虎扑首帖阅读量100万+，在虎扑上注册不到两个月，就有了14万粉丝。从这位姐姐网上的照片看，是前凸后翘，童颜清纯，可以说是标准“直男斩”。





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但火得快，翻车也翻得快。没过多久这位新晋网红，就被拍到了真实的出街照片，照片爆出后，吃瓜网友们大呼辣眼睛。





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完全判若两人！





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不少粉丝也大呼上当。所以说，网络美女千千万，无论粉谁入坑都要谨慎，除非你粉的是不会翻车的二次元女神，比如春丽。





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又或者，是COS春丽的2.5次元小姐姐们。





可爱清纯风的





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热烈明丽风的





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又或者是......额，有什么奇怪的东西混进来了





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凌厉御姐风的





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看完这些小姐姐，感觉眼睛都得到了净化！成功洗好眼睛，再来突破次元壁，和四大真人春丽相遇吧，到《街霸：对决》官网重燃回忆中的街霸热血！





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11月12日，街霸手游春丽预创角活动盛大开启。11月26日，正版街霸IP手游《街霸：对决》正式上线。随之而来的，当然是众多让人大呼惊喜的活动啦！





《街霸：对决》将从11月12日-11月20日开启 ”预创角送豪礼”活动，一场与经典格斗家抢先结缘的抽卡大战就此打响。





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看到以上这些，相信不少人会嘟着“黑人问号脸”问：那规则玩法呢？！





既然你诚心诚意发问了，小编就大发慈悲地告诉你吧！（bushi）





抽卡规则：即日起所有格斗家均可在活动中获得游戏里的任一角色卡，包括强力S级角色卡哦！





各位格斗家完成预创角色后，可开启抽卡模式，在活动的初始阶段，会有1次抽卡机会，参与每日分享还可获得额外1次抽卡机会。越分享，卡越多！





玩家在本次活动中每邀请3位好友完成创角，还可额外获得10次抽卡机会，并且还是无限次的十连，参与好友越多，抽卡机会越无上限！





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本次活动，大家可以抽取到游戏里的所有角色卡，从B级卡到S级卡应有尽有。完成抽卡后，各位格斗家可以点击“查看已有格斗家”按钮，预览所有已抽到的角色卡，从中挑选出一位带入游戏。





待游戏正式上线后，大家前往预创角色的服务器并达到11级，便可在游戏内邮箱领取这次预创角活动中获得的角色卡。





在活动的主界面，各位格斗家需要先从走路摇、范薇、文雯和许静怡四位风格不一的春丽女神中选择其中一名，在其引导下进行抽卡步骤。





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参与完所有的活动流程之后，各位格斗家可以分享这次的预创角成果，收获美丽的春丽引导员的在线比心~~





各位想要征服街霸世界的格斗家们，还不快来参与，打破次元壁，和你的心仪角色来一次相遇吧！





活动链接：https://jieba.qq.com/cp/a20201016yck/index.html