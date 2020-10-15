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期待每一次相遇《偶像梦幻祭2》预演测试今日开启！

业内 狼小狼 2020年10月15日 12:11

2020年10月15日，《偶像梦幻祭2》预演测试拉开序幕，合唱广场正式开启！诚邀等待已久的你成为实习制作人，一起见证49位小哥哥们最重要也是最后一次彩排——在这11天中，你将作为实习制作人，见证偶像们在舞台上光彩和汗水！


《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作，梦之咲全员重新出发，49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合满足不同玩家需求，匠心独运的3D音乐画面，名家剧作的精彩游戏剧情，超豪华声优阵容演绎，带来与众不同的沉浸式体验！


预演测试正式开启 实习制作人火热招募


作为制作人，你拥有着为热爱音乐的他们筑梦的能力——一起进入合唱广场，开启你的造星事业吧！感谢各位实习制作人的耐心等待，《偶像梦幻祭2》预演删档付费测试今日正式开始。制作人们可以在官网、微博获得下载链接，10月15日11点开服后即可进入游戏注册账号。


本次测试共将开放17首歌曲，主线故事将开放第二章，所有角色的个人故事将开放第一话。此外，本次预演测试还将开放卡池「招募！飞舞蜜蜂」，同时开放限时活动「心灵交错/汽车展览会」。立刻成为实习制作人，和大家一起踏上偶像之路吧！



3DMV节奏玩法 超豪华演唱会


和前作《偶像梦幻祭》相比，《偶像梦幻祭2》升级了全新3D模式，制作人们可以尽情享受豪华的3DMV表现和个性十足的偶像们带来的演唱会！此外，你可以以超真实3D角色的演唱会场景为背景，体验节奏音游。音游有四种难度供你选择，不论是手残党还是音游高手，都能找到你的Stage！



游戏中支持玩家自由地设置C位和其他表演成员，还可以给他们换装搭配，让他们穿上你精心挑选的演出服。你可以欣赏自己pick的角色带来的专属SPP表演，绽放独一无二的明星光彩！当舞台的灯光亮起，远处的荧光棒开始挥舞，一场精彩纷呈的演出就此拉开！



原作者日日日执笔 有笑有泪


《偶像梦幻祭2》游戏剧本依然由原作者日本著名轻小说家日日日老师执笔。偶像们从校园走向社会，你将成为事务所的金牌制作人，用自己的双手创造新星！百万字超丰富剧本，为你打造专属你的偶像故事。成长和蜕变的过程中不是一帆风顺，总是充满了各种疑惑、踌躇、欢笑和泪水……有笑有泪、有糖有刀，这才是充满魅力独一无二的人生，每天都有不同的羁绊故事在合唱广场里上演！



顶级声优阵容 动你心弦


《偶像梦幻祭2》完美还原了前作栩栩如生的偶像世界，深受大家喜爱的梦之咲全员整队再出发！49位美少年组成了14个可以满足你一切需要的魔法团体。绿川光、梶裕贵、柿原彻也、森久保祥太郎、前野智昭等四十多位一线声优为角色倾情献声，演绎各色声线，绝对是声控福利！他们的声音，每分每秒都牵动心弦！


定制专属偶像日常 他的生活由你决定


亲手为他们布置偶像事务所，创造你们的专属家园吧！你可以在事务所里布置各种各样的家具，还能解锁超多超可爱的特殊家具配套行为。看着心爱的小偶像们在海滩刨冰摊吃美味刨冰，在温馨卧室带着毛茸茸眼罩打呼，仿佛进入他们的生活中，与他们共同体验日常。



乐元素出品的《偶像梦幻祭2》预演测试今日正式开启！这是最后的彩排，诚邀等待已久的你成为实习制作人，见证49位美少年的欢笑和泪水。他们在这里，期待与你相遇！


【关于《偶像梦幻祭2》】


《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！


官网：https://es2.happyelements.com/


预约：https://es2.happyelements.com/register


官方微博：偶像梦幻祭2


官方微信：偶像梦幻祭2


QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

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