中国电信与二次元的“梦幻联动”，到底可以擦出多少火花？

最近有个词特别火——“梦幻联动”。

在2020年，梦幻联动逐渐出圈，比如说之前推出的“喜茶”和“回力”鞋子联名，故宫博物院和口红推出限量纪念品......几乎什么都可以联动。现如今，随着二次元文化的不断壮大，品牌与动漫角色、虚拟人物的合作更是层出不穷。

作为二次元狂热爱好者，B站资深用户艾桑一度对这种“联动”嗤之以鼻。毕竟周围没几个人可以理解他的爱好。

没人知道他对二次元有多热爱，他们只看见他每天为虚拟的偶像人物充电投币，只注意到他抱着手机一动不动，只看得到他发一些平常人难以理解的朋友圈。他们不知道在二次元的世界里：有着海贼王里的路飞，为梦想全力以赴;有着大雄和多啦A梦，纯真又温暖的珍贵友情;有着奇妙冒险旅程中的JOJO，乐观又充满希望。

在他一如既往地刷着手机，【中国电信与二次元合作】的新闻引起了他的注意。

中国电信和...二次元???

“电信推出年轻品牌【青年一派】，自主消费，多买多送.....”

艾桑睁大了双眼。

“洛天依将作为本次π星球次元星推官....”

什么?!虚拟人气偶像洛天依???

这次，这次...好像和以前的“联动”不太一样!

中国电信放大招了!

他盯着“洛天依与你共赴数字派对”的海报，眼里闪烁出了几分光芒。

这次是真的“梦幻联动”了!!!

中国电信联合次元星推官洛天依，与年少有为的Z世代青年，一起上载全新的数字星球“π星球”，用光浪点亮“青年一派”的品牌logo，年轻品牌“青年一派”，耀目新生，生而不凡。

她是虚拟歌手洛天依，可爱多变，歌声甜美。最主要的是，她独立又自成一派的风格。她虽然是一名虚拟偶像，却从未被互联网束缚，一次又一次尝试不一样的领域，用勇气和个性征服着各类人群。这些粉丝团体里有着严谨无趣却凭借“宅舞”出圈的理科男;也有时尚靓丽又喜欢jk文化的都市白领;还有像艾桑一样热爱二次元却不能被理解的大多数……

他们，都代表着“青年一派”。在互联网大时代的背景下，谁都有追求热爱的权利，谁都是独立的个体。在那些看似不被理解的背后，其实都是对自我追求的肯定。

“我有我样，自成一派。”

无论你是热爱漫圈次元、喜爱电竞生活的热血少年，还是追求乐享生活、热爱古风文化的美少女，我们都希望你在这些丰富而不一定“主流”的爱好中，找到属于自己的天地和乐趣，拥有自己的标签，追求鲜明的个性，享受有态度的人生。

π星球拥有无限的可能。每个勇于探索，热爱创造的Z世代青年都可以成为π星球上的一员。

可是，如何登陆“π星球”呢?本次酷炫的数字派对又有什么亮眼活动值得一看呢?

小编作为一名老二次元，有必要为兄弟姐妹们带来一些专属解密啦～

本次数字派对多位Z世代青年代表在π星球热血集结，联合B站up主 为大家诠释真正的“青年一派”。

同时，数字派对上还推了出“青年一派”Z世代线上专属产品——作为π星人身份ID和能量之芯的“π卡”。打破传统模式，尊重消费体验，想用多少买多少，用得多送得多，做到真正的随心搭配随心用!中国电信这次也与哔哩哔哩合作，为大家带来“洛天依专属宠粉权益”啦!

除了洛天依这位虚拟偶像外，还有一位神秘人物在本次数字派对上亮相!他就是5G未来大使，诞生于中国电信5G云网实验室，今后会一直陪伴在我们身边，他是智能小管家，也是自动驾驶小伴侣，他是我们数字星球的机器人，在5G时代无处不在，用5G各种超能力，竭诚为用户提供各种5G智能信息服务。

π星球传送门已经开启，让我们一起建造崭新的数字世界吧!



