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中国电信重磅发布年轻客户品牌”青年一派”

业内 狼小狼 2020年09月27日 14:36

2020年9月26日晚20：00，中国电信正式发布年轻客户品牌”青年一派”。有别于以往发布会形式，中国电信和B站”梦幻联动”，联手打造了一场酷炫的数字派对。深受年轻人喜欢的虚拟歌手洛天依变身”青年一派”品牌星推官，现场与各怀绝技的B站UP主天团、年少有为的Z世代青年，一起上载全新的数字星球”π星球”，用光浪点亮”青年一派”品牌logo，传送”我有我样，自成一派”的品牌精神。数字派对上同步推出了”青年一派”Z世代线上专属产品”π卡”。中国电信5G IP形象”5G未来大使”也首次萌趣亮相。

“我有我样，自成一派”的”青年一派”有什么不一样？为何选择次元虚拟歌手洛天依作为星推官？”5G未来大使”又将给未来带来什么样的惊喜？

中国电信重磅发布年轻客户品牌”青年一派” 业内 第1张

“青年一派”——为Z世代青年而诞生

Z世代青年活力四射，喜欢拥有自己的标签，追寻鲜明的个性，每个人都是充满无限可能的个体，正是他们的个性将创造出更多美好的未来，而勇于探索，热爱创造是他们共同的标签。”我有我样，自成一派”传递出的正是这样的精神内核和生活态度，品牌符号”π”是无限的数字世界，代表着无限可能的未来。而洛天依正是数字创造的虚拟歌手，由她担任品牌星推官可谓是一次”梦幻联动”。中国电信将通过5G等产品和应用，不断创新，服务Z世代青年创造更美好的未来。

“π卡”——Z世代青年的专属ID

现场同步推出了”青年一派”Z世代线上专属产品 “π卡”，它也是识别品牌客户身份的ID。这次，中国电信也是带来了满满心意，用多少买多少，用得多送得多，针对95后Z世代赠送专属权益。注重消费体验，回归消费本原，这应该是z世代青年喜欢的消费方式。”我用π卡，自成一派”，将成为下一步年轻人通信消费新热点。

中国电信重磅发布年轻客户品牌”青年一派” 业内 第2张

“5G未来大使”——中国电信打造自有5G IP

一个白白的、萌萌的5G云网智能机器人最后登场，通过AR技术，在现场和大家频频互动，这就是中国电信首次亮相的5G IP形象 ——”5G未来大使”。它诞生于中国电信5G云网实验室，在5G时代，它无处不在，”5G未来大使”将带来各种5G超能力，竭诚为客户提供各种5G智能信息服务。

中国电信重磅发布年轻客户品牌”青年一派” 业内 第3张

发布只是一个品牌故事的开始，接下来期待“青年一派”，给Z世代的消费者们上载更多的惊喜。

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