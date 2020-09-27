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中国电信发布年轻客户品牌”青年一派”，洛天依担任次元星推官

业内 狼小狼 2020年09月27日 14:29

9月26日晚8:00，中国电信正式发布其年轻客户品牌”青年一派”。

有别于以往发布会形式，中国电信联合B站打造了一场酷炫的数字派对。深受年轻人喜欢的虚拟偶像洛天依化身 “青年一派”次元星推官，传送”我有我样，自成一派”的品牌精神。

在发布会现场，中国电信同步推出了品牌客户专属产品”π卡”。当天，中国电信5G IP形象”5G未来大使”也首次亮相。

中国电信发布年轻客户品牌”青年一派”，洛天依担任次元星推官 业内 第1张

年轻客户品牌”青年一派”引领潮流

Z世代青年追寻鲜明的个性特点，是充满无限可能的个体，而勇于探索、热爱创造是他们共同的标签。中国电信”青年一派”的品牌精神完美契合了这一特点。

在玩法上，”青年一派”涵盖多个圈层，如潮玩少年派、乐享生活派、漫圈次元派、时尚青年派、电竞达人派等，整合视频、音乐游戏、购物等电信内外部优质资源，覆盖年轻人从生活到娱乐的各个方面，满足用户需求，彰显新时代潮流态度。

其品牌客户专属产品 “π卡”打破传统套餐思维，重视个性诉求、满足自由定制，用多少买多少，用得多送得多，针对95后Z世代赠送专属权益。注重消费体验，回归消费本原，这应该是z世代青年喜欢的消费方式。”我用π卡，自成一派”，将成为下一步年轻人通信消费新热点。

中国电信发布年轻客户品牌”青年一派”，洛天依担任次元星推官 业内 第2张

“5G未来大使”登场，Z世代齐聚现场，嗨不停

这是一个看颜的时代，我们的审美可是很挑剔的！看到”5G未来大使”形象之后，我们不得不承认，它确实挺可爱的。不！是非常萌，且实力强大，名副其实的用颜值和实力征服了大家！

中国电信发布年轻客户品牌”青年一派”，洛天依担任次元星推官 业内 第3张

白白的、萌萌的5G云网智能机器人通过AR技术，在现场和大家频频互动，这就是中国电信首次亮相的5G IP形象 ——”5G未来大使”。它诞生于中国电信5G云网实验室，在5G时代，它无处不在，”5G未来大使”将带来各种5G超能力，竭诚为客户提供各种5G智能信息服务。

在活动现场，多位Z世代青年代表，为中国电信”青年一派”发言；高燃劲酷舞团，用年轻人的方式，营造年轻人的氛围；B站知名up主用实力为Z世代青年打CALL。指弹演奏家陈彦宏现场激情演绎动漫串烧+斗琴， VR作画、VR游戏酷炫惊艳，全程狂送超级靓号、麦芒9、WIFI6路由器、VR一体机、游戏手柄等，惊喜不断！

发布会只是一个品牌故事的开始，接下来期待”青年一派”，给Z世代的消费者们上载更多的惊喜。

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