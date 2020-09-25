洛天依约你共赴数字派对 共同见证新品牌的初生

2020年9月26日20：00，中国电信将在上海与B站“梦幻联动”，打造一场“π星球”数字派对，共同见证一个新品牌的初生。
虚拟歌手洛天依化身次元星推官，空降数字派对现场。
热门UP主天团、指弹演奏大师、劲酷High歌，高燃齐聚。
VR游戏大V和国内知名VR绘画师登场，颠覆想象。
高频放送麦芒9、WIFI6路由器、VR一体机、游戏手柄、超级靓号，惊喜不断！
9月26日20:00，请关注Bilibili官方直播间、中国电信星播客、新浪、网易、搜狐、天翼云VR等各大平台直播间，洛天依与你不见不散。
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