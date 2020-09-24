S10开战前夕，必威李哥分析入围赛制与战队评比

还记得2017全球总决赛在中国举办期间，英雄联盟的收视指标达到了足以匹敌大型传统体育赛事的里程碑。超过八千万观众在线收看半决赛，而门票售罄的北京国家体育场，更是容纳了超过4万名粉丝到场为决赛队伍加油。无奈2020全球疫情爆发至今，各国防疫措施未见松绑，这次越南赛区的两支战队毅然决定放弃世界赛，所以原本的24支战队如今变成了22支战队，入围赛的赛制自然也发生了巨大变动。

按照原先的官方规则，这次世界赛将有12支战队直接晋级小组赛，另外12支战队则是在入围赛中争夺4个晋级名额，最终16支战队会在小组赛上分成四组对决，每个小组积分最高的2支战队将会进入八强赛。





但因为越南赛区的缺席，所以入围赛以及小组赛都各空出了1个名额，致使LCK联赛的3号种子将不用参加入围赛，直接晋级到小组赛中。另10支参与入围赛的战队则将分成2组，每组5支。所有战队进行单循环赛，两组排名第一的战队将直接进入小组赛，排名末位的战队将被淘汰。每组排名第三和第四的战队进行5局3胜的比赛，负方淘汰，胜方与另一组排名第二的战队进行5局3胜比赛，最终胜出的战队也将晋级小组赛。

这次参加入围赛的10支队伍中，分别有LPL的4号种子、LEC的4号种子、LCS的3号种子以及PCS赛区的2号种子，剩下的则是外卡赛区的6支战队了。





LPL：LGD，成立于2009年，2012年LGD设立LOL分部，2015年夺得LPL夏季赛冠军。2017年LGD将主场设立在杭州。虽然是LPL的4号种子，但实力依旧不容小觑，尤其是拥有几位大赛经验丰富的选手，使他们稳定性极高，在面对比自己弱的队伍时，LGD中野极具压制力的表现将是他们取得胜利的保障，即使是在强队林立的世界赛，这支LGD也绝对有实力突破重围，甚至有非常大的机率以小组赛第二名的位置晋级淘汰赛。

LEC：MAD，是一直西班牙战队，前身是欧洲SPY战队。SPY战队在2019年11月进行重组，加入了4名新队员，其中打野Shad0w是一名中国籍选手，曾在LPL注册。这支来自LEC的黑马战队打法很像上个赛季的冠军队伍FPX，他们队内没有选手拥有顶尖的个人能力与操作水平，但整支队伍的团队性非常之高，经常会做出下路四包二与上路三包一的优秀决策压制对手发育。但随着比赛的深入与版本的更替，MAD战队最依仗的核心选手Shad0w最擅长的盲僧与狗熊都遭到了非常大的削弱，而与之对应的男枪豹女依旧火爆，在队内的节奏发动机不能像以往一样提供动力后，MAD的状态下滑是十分明显的，如果Shad0W不能在世界赛前练出野核英雄的话，那MAD突破小组赛的概率将十分的低。

LCS：TL，旗下包括SC2、DOTA2、LOL和BW等项目，历史悠久的Team Liquid引领着北美电竞事业的发展。2013年成立DOTA2分部，2015年成立LOL分部，并且引进piglet等一干强援，意在冲击各个项目上的好成绩。总体上看这支TL的战术风格略显单一，上路Impact更偏向坦克英雄的英雄池，让这支战队基本没有以青钢影或武器大师这类单线强势的英雄通过四一分带取胜的战术储备，而打野Broxah似乎也并不钟爱豹女、莉莉娅与千珏这几位Carry型的野核英雄，也因此当他在世界赛上遇到打法凶悍的野核式打野时，能否守住自己的野区还尚未可知。 如果在游戏的前期，对手能限制住这两个点的话，TL很难从其他点找到机会打开局面，且当他们遇到团队性更强，打法更严谨的战队时，CoreJJ可能也不会像平时一样轻松获得游走的机会，TL想要突破十六强，还是非常有难度的。

PCS：PSG.TLN，是Talon电子竞技和法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain合作组成的一支香港LOL战队，成立于2020年6月18日。这支来自PCS的2号种子的实力本就不强，上路的Hanabi在世界赛的表现一直不佳，整支队伍也没有足够的韧性，逆风局表现极差，只要在前中期PSG.TLN陷入劣势，后期他们很难通过运营完成翻盘。并且在入围赛A组已经拥有MAD与TL两支强队的前提下，PSG的原中野AD都不能随队参加入围赛，而来自AHQ的Kongyue、Uniboy与MCX的Dee也并没有多少与队伍磨合的时间，因此整支队伍的整体性也在入围赛前受到了前所未有的打击，晋级的概率微乎其微。

澳大利亚：LGC、巴西：INTZ、LJL：V3、土耳其：SUP、独联体：UOL、拉丁美洲：R7等战队分析，静待下回揭晓。

LOL全球总决赛入围赛9月25日准时开战，比赛期间必威李哥也会持续给大家带来当日最稳推荐！更多S10赛事详情请上必威电竞官网：bw1s.com 。



