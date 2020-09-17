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代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能

业内 狼小狼 2020年09月17日 16:40

哪个女孩子没有偷偷地在被窝里学那个中二的手势，大喊出“代表月亮惩罚你！”施法不成功的原因，是因为你还差了一把仙子伞。这把仙子伞已经在抖音上火过好几轮了，我必不能错过，赶快迫不及待地下单！

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第1张


拿到伞的一个瞬间我就吃了一惊，光看到这样可爱的的伞柄绝对先尖叫出声。不只将美少女战士月野兔变身棒神还原，还多出了不同的设计，像是宝石旁的翅膀还会折射贝壳光、握把旁边直接变成爱心造型，整个伞柄非常华丽！（照片看不出产品的万分之一！！！）

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第2张

伞面采用美战剪影做出万花筒图案印刷，搭配天空蓝、桃红色的透明雨伞，上面印满了美少女剪影图案，实在太可爱了。绝对能代替月亮逞罚下雨天，走在路上，就是路人眼中来拯救灰色下雨天的仙女。

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第3张

迫不及待想要call我姐妹，约好要一起出门，在下雨天组团撑起雨伞，一起变身！

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第4张

最大的亮点是LED灯光效果，只要在伞柄圆球处装上电池，伞杆就能三色变换，感觉下一秒就会变成月光仙子！如果在下雨的晚上打起来，说不定被认为是仙界哪里跑出来的雨夜仙女。

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第5张

它独特的造型还打消了困扰我很久的一个问题，当和许多人的伞放在一起的时候，独一份的这把伞，绝对不会再认错啦！

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第6张

如果有心动的男孩子，也可以抓住这个机会，每个男孩子的心里，都住了一个小仙女。今年跑男预告先跑的时候，基本全员使用美少女战士元素的产品；你可以在这群成熟男人的手中看到，水兵月的身影。而德云社猛男张云雷的手中，更是直接出现了这把伞，大褂配上粉色少女，谁能不爱呢！

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第7张

“美少女战士是女孩子玩的，这种想法已经过时了；

变身愿望是不分男女的，你只需要做自己想做的事；

打破那面墙，大家一起燥起来吧。只要自由就好！”

找回你的童年梦想，只要这一把伞就够了！下雨天，只要撑起伞，大喊“代表月亮惩罚你”，乌云全都不见啦！

代表月亮惩罚你！美少女战士二代雨伞，一秒掌握变仙子的技能 业内 第8张

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