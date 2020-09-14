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魔法集市九周年，超多活动大量优惠等你！

业内 狼小狼 2020年09月14日 16:15

知名海淘代购平台魔法集市已经到了第九年

跳楼吐血挥泪大甩卖

满减、秒杀、免单、送硬币….超多活动大量优惠活动开启！

活动详情页：http://www.masadora.jp/singleTopic/masadooooooooora.htm

魔法集市九周年，超多活动大量优惠等你！ 业内 第1张

代购PLUS首单免手续费

9月9日-9月29日期间，使用代购PLUS首次下单的用户将免除该订单的手续费（约30-60元），可以说是史无前例的大优惠！

使用代购PLUS可以购买任何日本线上公开贩售的商品

不需要懂日语，不需要日本地址，也不需要注册无数个网站！

只要需要提交链接，确认通过即可下单

也不需要海外信用卡，支付宝和PAYPAL不香吗！

长达90天的免费仓储，专业细心的打包服务，海淘更放心！

我们的目标是星辰大…是让买日本的商品就像在国内网购一样简单方便！

自有物流通道喵急便，包税包清关，最快3天从日本送到您手上！

 

 

自助代购下单满10000返500

 9月14日-16日，在日亚、虎穴、骏河屋、A店等等支持自助下单的平台

下单满10000日元（不含手续费）即可返现500硬币。

*注：硬币是魔法集市的特有代币，1硬币相当于1日元，可直接用于魔法集市订单的支付。

 

自营商城超多优惠

 自营商城精选日本和国内的正版二次元商品

跨境购满249包邮，国内全场1件包邮！

9月15日和9月29日，当天14点开启9【9周年秒杀】活动

精灵宝可梦、FATE系列、手办、NS游戏/amiibo配件

就看你手速够不够快！

 

9月14日-19日，每天9点下单的第9、第19、第29位用户

将获得额外硬币奖励，最高可达999！

 

9月16日-18日每天发放满自营商城400减100满减优惠券

9月22日发放满300减50满减优惠券

详情关注自营QQ群：1030849120

 

 

优选商城满减免单

 优选商城精选日本第一手正品货源，价格优惠不坑人

单笔订单满130元即可包邮，包税包清关最快3天送达

9月21日-25日，可使用优选满减优惠券兑换码满200减20，药妆价格打9折！

9月21日-29日活动期间下单的优选订单中，将会随机抽取幸运的小伙伴获得免单！

 

分享海淘笔记得硬币返现

一直以来，只要在魔法集市的笔记社区内分享购物笔记就会获得硬币奖励，每日第一篇带商品链接的笔记则会收到额外随机奖励。如果有其他小伙伴通过你的笔记购买商品，还有返利哦！

9月17日-29日发布的笔记，链接id中含有2020的会获得额外大奖！每周三会公布上一周的特别号段，每人获得100硬币~

 

 

除了上述站内活动之外，9月22日-29日在微博上晒出你与魔法集市的点点滴滴

加上tag#我与玛沙娘的九年日常#，也可以获得积分奖励！

 

还没有下载APP的小伙伴们走过路过不要错过哦~

http://www.masadora.jp/app.htm?pttag=masa

魔法集市九周年，超多活动大量优惠等你！ 业内 第2张

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