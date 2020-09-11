国产独立科幻游戏《戴森球计划》现已公开Steam页面 即将参加东京电玩展

由重庆柚子猫游戏制作国产独立游戏发行商Gamera Game发行的科幻沙盒建造游戏《戴森球计划》在9月11日正式公开了steam商店页面，预计2021年上线。此前游戏仅在B站公布过一段30秒的快剪视频，便获得了大量的播放和关注。



《戴森球计划》是一款从名字就可以看出非常“硬科幻”的游戏，如果你没有一定科幻的知识储备或者在《群星》里“奇迹误国”，你可能都不知道戴森球是何物，这个包裹恒星以最大限度开发恒星发出的能量的科学产物通常只出现在科幻科普之中。如今你却可以在这款游戏中一步一步的从零开始建造它。



一个充足的科幻知识可以让你在游玩中体会到很多不一样的乐趣，当然这不代表你不了解科学原理就不能玩下去。《戴森球计划》始终是一个自由开放且很容易就上手的自动化生产建造游戏。在每一局随机生成的宇宙中，寻找适合的星球 ，玩家可以任意的在球型的地表上建造，从采矿开始构建你的星际工业链，成品，加工，再研究。



其玩法与自动化生产游戏如《异星工厂》、《幸福工厂》类似，在此基础上《戴森球计划》拓展了空间上的自动化，玩家不仅仅要在一个星球上进行生产，还需要整合整个宇宙的资源。飞向太空并完成星际间的物流将作为游戏非常重要的部分。毕竟只靠一个星球的资源是很难建造出“戴森球”的。



既然有了更广阔的空间，那么对于这个“空旷”的宇宙，开发组准备了更符合科幻设定的宇宙生态，从红巨星到白矮星，从公转自转到黑洞，玩家可能会看到各式各样的星球和现象，这可不是“仅供观赏”，而是真正能够带来变化的设定。比如在一个永昼的星球上就可以建造一个永不停歇的太阳能基地。

考虑到此类游戏在后期性能上的问题，开发组表示会全力确保游戏的优化，纵使你星际中到处都是忙碌的生产基地，也能够较好的运行。

