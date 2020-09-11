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由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？

业内 狼小狼 2020年09月11日 14:22

不知道各位小伙伴今年去了上海CJ展没有？

即使是火热的夏天+限流措施，也依然挡不住大家的热情，许许多多观众从四面八方赶来，他们戴着口罩、全副武装，只为离心中的热爱更近一步。

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第1张

其实在各种展会上，帅气的小哥哥和靓丽的小姐姐已经屡见不鲜了，但是……你有看见过肌肉型男吗？

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第2张

就在N1馆，有这样一尊霸气非常的雕像——这就是国产品牌开天工作室出品的1：1海王硅胶半身像。

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第3张

开天虽然以制作欧美影视英雄闻名，但其实是个不折不扣的中国品牌！开天工作室2015年成立于中国上海，名字也正是取自“盘古开天辟地”的传说。他们的作品题材十分广泛：三国五虎将、欧美影视超级英雄、日本动漫人物……都有涉猎。

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第4张

近期，他们欧美影视系列的作品可谓是大出了一把风头，喜欢雕像的朋友肯定都知道，上个月开天1：1神奇女侠的硅胶半身像开始出货了，这件作品甚至被誉为“雕像的天花板”，可见其制作精良。

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第5张  由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第6张

不告诉你这是雕像，你会把她当成真人吗？

本月7号，他们的1：1海王雕像也正式公布了，不禁让人期待一番！

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第7张 由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第8张 由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第9张  由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第10张  由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第11张

据说，这座雕像使用了医用级别的铂金硅胶，无色无味，不出油，耐高温老化，保存得当放置20年也没有问题。雕像的毛发部分使用了植发技术，头发颜色丰富，不同颜色之间过渡自然，开天官方宣称他们为这座海王植入了总数超过十万根的高温丝当作毛发，只为充分还原演员本人的外貌特点。另外，雕像的眼睛也是定制的义眼，是像浅海一般的淡蓝色，且夹着一圈淡淡的金色，十分绚丽。

 

虽然海王在《正义联盟》中的表现不算特别亮眼，但他却通过之后温子仁导演的独立电影《海王》名声大噪，在独立电影里他向人们展示出了独当一面的能力，也证明自己“七海之王”的称号实至名归。

由国人制作的超级英雄！这气势你打几分？ 业内 第12张

今年七夕节的时候，开天工作室官方发布了一张海王与海后“湄拉”剪影的合照，这是否代表着海王之后的下一款新品就是湄拉呢？期望如此！

 

希望在今后的正联电影里海王能有更多出彩的表现，也期待开天工作室以后制作出更多更棒的作品吧！

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