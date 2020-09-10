艺零玖 与 新创华 就奥特曼IP达成战略合作 —— 由推动转向拉动，为IP赋能

[2020年8月1日,上海] 上海艺零玖时装有限公司(下称:艺零玖)与上海新创华文化发展有限公司(下称:新创华)共同宣布,双方就奥特曼IP达成战略合作,艺零玖不仅将接手新创华旗下奥特曼天猫旗舰店的运营,同时,也将与新创华联手,共同开启奥特曼童装的事业板块,为奥特曼IP官方授权正版产品在中国市场的表现增添有力的一笔。

此次,新创华与艺零玖的联手,将帮助奥特曼IP童装打通覆盖线上线下全链路、全渠道的发展脉络,艺零玖在其中则承担起涵盖设计企划、商品企划、研发生产、物流检品等到商品上线、天猫旗舰店运营、客服,站内外IP运营、线上线下营销,以及用户社群维护等重头戏。艺零玖成立于2009年,自创立起,从代运营业务起步,始终致力于时尚电子商务领域的深耕。发展至今,艺零玖之所以有能力承接完整的供应链业务,并与新零售无缝衔接,实现为品牌的赋能,是因为艺零玖早就将与客户品牌共同成长,作为企业的事业目标。

2020年是充满挑战的一年,麦肯锡全球时尚指数(MGFI)做出预测:在2020年,全球时尚业的增长将进一步放缓,将至3%-4%,略低于2019年的增长预期,同时,MGFI也为全球时尚企业开出三张“机遇方子”:(1)要以数字为先导并充分利用新技术;(2)要提高所属部门和组织的多样性;(3)也要应对日益增长的、要求行业直面可持续发展议程的需求。无疑,这三点都说到了艺零玖的心里。不仅只是对于时尚企业,合作伙伴是否懂得看方抓药,是否能够帮助品牌调养生息,是否能够成为可持续发展路上的良师益友,对于任何一个企业,都显得格外重要,尤其在2020年。

(MGFI 2020全球时尚业态报告节选)

这是一个IP漫天飞的时代!无论是国产动画片《哪吒》、迪士尼电影《花木兰》,还是潮流艺术家KAWS的涂鸦和公仔,还有那些热门游戏角色,只要有一个新的人气IP浮出,各种联名款就会铺面而来,然而,随着那一季产品的销售期结束,又有多少IP会被大家铭记?又有多少IP能够拥有持续不断的商业价值?如何赋予IP更多能量,开辟授权之外的商业疆域,这也是所有IP持有方,不得不考虑的问题。面对这一现实挑战,艺零玖主张将IP孵化的概念跳跃出“从无到有,从有到爆”的传统认知,而是以高技术含量加持,以逾10年经验值的电商DNA,以及强大的数据分析和提炼能力,作为孵化的原始驱动力,将为IP赋予可持续发展的能量作为目标。此次与新创华联手开启奥特曼童装的合作,艺零玖面对的是对技术实力、决策反应、运营管理和服务能力的严峻考验。

艺零玖了解,无论是在销售端还是其他接触点,理解教育和情感参与格外重要。对于IP产品则更是如此。事实上,接近三分之二的消费者是愿意为自己的信仰买单的,包括对可持续发展的信任、对文化包容的认可,或者赞同品牌对某一社会议题的立场。艺零玖成立了独立的研发设计工作室,为客户和艺零玖旗下自主品牌提供产品创新与设计服务。倡导从人群画像分析开始、从客群喜好出发的精准研发,擅长为产品赋予更多文化内涵,将产品设计与文化IP结合,提出“特供商品”的方案,有的放矢的设计与生产,不仅满足了消费者对于热衷IP和限量版产品的强烈愿望,同时也有效地避免了生产过剩与过度消费。真正实现“所有内容创作都转化为有实际需求的销量”。

艺零玖清楚看到:为IP与品牌赋能的关键在于供应链,而供应链管理核心的基础是【标准化和模块化的产品设计 + 柔性制造体系】。当下,服装行业对于供应链敏捷性的挑战在于快速满足众多的、具有季节性要求的个性化需求,这就要求供应链从推式向拉式转变,扮演更为主导的角色,以帮助企业能够灵活地响应市场,更具有竞争能力。目前,艺零玖已为其服务的多个时尚品牌提供“特供商品”、“IP联名款”、“单款定制”服务,以及由艺零玖作为发起方的“反向定制”的全新合作形式,研发品类涵盖 服装、潮流饰品、高档礼品、精品家纺等等。

商品企划方面,艺零玖研发设计工作室熟谙国际时尚潮流,以及“早春/春夏/早秋/秋冬 + 限量/胶囊系列”的研发模式,胜任从设计主题设立(含单款定制)、配色组合、款式策划、面辅料甄选到样衣制作的一整个流程工作,以及后期生产需求方面的培训;此外,经验老道的样衣打版团队,也会全程参与设计,提供建议,协助胚样的N次修正,为设计理念最终能够完整地在成品上得以诠释提供了切实的保障。

生产管理方面,艺零玖旨在追求效率与敏捷性。生产管理的使命绝不仅是最终高品质的产品,还需要为整个过程提供必要的创新支持、适应性支持,并且创造时间上的弹性,可以说,只有生产管理本身具有了足够的敏捷性,才能为整个供应链保驾护航。艺零玖拥有一支实战经验丰富的生产管理团队,所有成员都具备服务知名品牌和大型服装生产企业的经验,不仅熟悉流程细节,同时还拥有并管理着强大的供应商资源,涵盖 国产/进口面辅料供应商、针织/毛衫/羽绒服生产供应商、印花/刺绣供应商,以及大量的服饰生产厂商。此外,生产管理团队熟悉各种品类的生产标准与质检要求,还可为客户提供专业的抽样检品服务。

仓储物流方面,艺零玖可以为客户提供 上海公司总部3000平米的应急仓、宿迁电商仓,以及包括香港在内的多个城市菜鸟仓的对接服务;同时,通过现代化的信息技术,升级物流管理的数字化、智能化、信息化程度,实现实时的信息共享,令客户的需求能够实时反映在任何一个环节。

他山之石可以攻玉,越来越多的电商公司已经开始提供非传统服务和特色服务,争取在这场始于技术,终于服务的较量中,杀出一片天地。浏览TEP天猫生态服务商的网页,就不难发现,阿里已经按行业生态发展的趋势,对所有运营服务商进行评级、细分与阵营划分,并以此为品牌和服务商进行针对性的双向推荐。自2016年起,艺零玖进入天猫5星级运营服务商阵营,不断审时度势、厉兵秣马,成长为一家以品牌电子商务为基础、以一站式品牌赋能管理为创新核心的全链路、全生态品牌管理服务企业,业务涉及新零售、360°营销、孵化中心以及国际品牌运营,这4大版块。2019年12月,艺零玖作为天猫生态伙伴,成功跻身天猫服饰行业专属合作服务商阵营,成为 [星ICON项目]、[国际品牌项目]、[产业带项目] 三个特别项目的官方限定合作服务商,足见其在服饰行业运营与服务上的深厚积累。

一项优质合作的达成,就好比是一场相亲,有些企业连入场的资格都没有,只有那些足够优秀、全能、有战斗力的才能在这场看不见硝烟的竞争中觅得良缘。

