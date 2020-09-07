动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！

9月6日，全新制作的经典美食题材动画《厨神小当家》第二季终于又追加公开了最新信息，动画预定将在2021年开播，全新的主视觉图，以及新登场角色“五虎星”的设定与配音情况也一并公开。

自去年10月的动画第一季播出以来，深受广大观众的关注，全网累计播放量已逾2亿。今年又先后登陆了金鹰卡通、嘉佳卡通等多家国内知名电视台，这也是《厨神小当家》时隔20余年后再次重返中国荧幕。





《厨神小当家》第二季主视觉图

《厨神小当家》原作漫画前译名《中华小当家》，由小川悦司创作，是从1995-1997年间连载于讲谈社《周刊少年Magazine》上的经典中华美食题材漫画，在中日两地，乃至世界其他地区都拥有非凡的人气，是几代人的童年回忆。

去年底全新制作的动画第一季完结之后，《厨神小当家》官方就马上放出了一段“五虎星”的预告片，并宣布第二季将要开始制作。然而由于疫情的影响，动画的信息也一直未有更新。今天《厨神小当家》终于又发表了新的消息，动画正式定档2021年。此外此次公开的动画第二季的主视觉图，从画面中可以看到主角阿昴的身后，出现了5名神秘的全新角色，这正是在漫画原作中登场的黑暗料理界神秘高层“五虎星”——凯由、亚刊、朱七、密拉、颜先，为他们配音的则是国内知名的配音演员阿杰、宝木中阳、路知行、李诗萌、郭浩然。

【“五虎星”】





凯由 CV 阿杰

黑暗料理界高层——五虎星之首。对于向往黑暗料理界的人而言，凯由强烈的领袖气质令他们望风而靡。他具备所有超感觉、精通全部学识，是黑暗料理界的最强厨师，亦是中国厨师界黑暗面的元凶。





亚刊 CV 宝木中阳

黑暗料理界高层——五虎星之一。人称“爆炎厨师”。处事为人高风亮节，铁骨铮铮，颇具武人气质。能够自由自在地操控中华厨艺的精髓——火候。拥有高于常人数倍的超高体温，所以总是随身携带大量的冷却水。





朱七 CV 路知行

黑暗料理界高层——五虎星之一。他是一名蒙古族的少年厨师，烹饪时多使用长长的银筷子，以手法华丽见长。性格外向，人来熟，口才上佳。其实很讨厌烹饪。





密拉 CV 李诗萌

黑暗料理界高层——五虎星中唯一的女性。人称“镜之密拉”，是一个拥有香料王国印度血统的美人。能够用她清澈的碧眼，将看到的烹饪手法瞬间复制。





颜先 CV 郭浩然

黑暗料理界高层——五虎星之一。气概豪迈，是一个连凯由和亚刊也看不透的“高深莫测的男人”，被视为危险人物。因其难以捉摸的性格，在黑暗料理界中也是独狼一匹。喜欢的东西是酒。

《厨神小当家》动画第二季也将是“五虎星”部分内容首次动画化，全新角色们“五虎星”将以鲜活的姿态呈现在屏幕之上。阿昴与伙伴们的精彩旅程即将开启，相信定会给观众们带来一场有别于童年的全新观看体验。

