Hi, 请登录

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！

业内 狼小狼 2020年09月07日 14:17

9月6日，全新制作的经典美食题材动画厨神小当家第二季终于又追加公开了最新信息，动画预定将在2021年开播，全新的主视觉图，以及新登场角色“五虎星”的设定与配音情况也一并公开。

自去年10月的动画第一季播出以来，深受广大观众的关注，全网累计播放量已逾2亿。今年又先后登陆了金鹰卡通、嘉佳卡通等多家国内知名电视台，这也是厨神小当家时隔20余年后再次重返中国荧幕。

 

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第1张

 

厨神小当家第二季主视觉图

 

厨神小当家原作漫画前译名《中华小当家》，由小川悦司创作，是从1995-1997年间连载于讲谈社《周刊少年Magazine》上的经典中华美食题材漫画，在中日两地，乃至世界其他地区都拥有非凡的人气，是几代人的童年回忆。

 

去年底全新制作的动画第一季完结之后，厨神小当家官方就马上放出了一段“五虎星”的预告片，并宣布第二季将要开始制作。然而由于疫情的影响，动画的信息也一直未有更新。今天厨神小当家终于又发表了新的消息，动画正式定档2021年。此外此次公开的动画第二季的主视觉图，从画面中可以看到主角阿昴的身后，出现了5名神秘的全新角色，这正是在漫画原作中登场的黑暗料理界神秘高层“五虎星”——凯由、亚刊、朱七、密拉、颜先，为他们配音的则是国内知名的配音演员阿杰、宝木中阳、路知行、李诗萌、郭浩然。

 

“五虎星”】

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第2张

 

凯由 CV 阿杰

黑暗料理界高层——五虎星之首。对于向往黑暗料理界的人而言，凯由强烈的领袖气质令他们望风而靡。他具备所有超感觉、精通全部学识，是黑暗料理界的最强厨师，亦是中国厨师界黑暗面的元凶。

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第3张

 

亚刊 CV 宝木中阳

黑暗料理界高层——五虎星之一。人称“爆炎厨师”。处事为人高风亮节，铁骨铮铮，颇具武人气质。能够自由自在地操控中华厨艺的精髓——火候。拥有高于常人数倍的超高体温，所以总是随身携带大量的冷却水。

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第4张

 

朱七 CV 路知行

黑暗料理界高层——五虎星之一。他是一名蒙古族的少年厨师，烹饪时多使用长长的银筷子，以手法华丽见长。性格外向，人来熟，口才上佳。其实很讨厌烹饪。

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第5张

 

密拉 CV 李诗萌

黑暗料理界高层——五虎星中唯一的女性。人称“镜之密拉”，是一个拥有香料王国印度血统的美人。能够用她清澈的碧眼，将看到的烹饪手法瞬间复制。

动画《厨神小当家》第二季2021年播出 主视觉图公开 “五虎星”登场！ 业内 第6张

 

颜先 CV 郭浩然

黑暗料理界高层——五虎星之一。气概豪迈，是一个连凯由和亚刊也看不透的“高深莫测的男人”，被视为危险人物。因其难以捉摸的性格，在黑暗料理界中也是独狼一匹。喜欢的东西是酒。

 

厨神小当家动画第二季也将是“五虎星”部分内容首次动画化，全新角色们“五虎星”将以鲜活的姿态呈现在屏幕之上。阿昴与伙伴们的精彩旅程即将开启，相信定会给观众们带来一场有别于童年的全新观看体验。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论