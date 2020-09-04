资本退潮，完美世界漫画如何在逆流中立定脚跟？

近年来，随着《“十二五”动漫产业发展规划》、《“十三五”文化发展改革规划》等政策的出台与施行，我国动漫行业的发展得到了积极引导和大力扶持，动漫产业一度备受资本关注：截至2017年，我国动漫产业规模已从2013年的876亿元飙升至1500亿元，产值年增长率高达30%;2018年我国动漫领域相关创业公司已突破300家，原创动漫产业发展呈现百花齐放之势。隶属知名游戏公司完美世界旗下的完美世界漫画，就是在这样的大背景下应运而生。





然而进入2018年后，资本市场对动漫行业的投资热情有所冷却，投资策略逐渐回归理性，多数动漫企业开始面临低营收甚至亏损的现状，国内漫画市场的发展似乎陷入了瓶颈期。那么，创立时间相对较短、资质相对尚浅的完美世界漫画，在这次资本退潮的逆流中又是如何表现的呢?





【从蓄力到发力，三年交出满意答卷】





据悉，早在2016年完美世界就已暗中蓄力筹备漫画相关业务，2017年，完美世界漫画正式成立，三年时间内先后出品了多部国漫佳作：搞笑冒险长篇漫画《吾猫当仙》，水墨古风漫画《洞仙歌》，激萌爆笑漫画《捕获宠物娘的正确方法》，青春励志偶像漫画《非正常偶像》，悬疑推理短篇合集《百诡谈》等。其中，《非正常偶像》总阅读数超过11亿，《百诡谈》单平台人气突破3亿，《捕获宠物娘的正确方法》上线首日便跻身人气榜前六位，《吾猫当仙》更是斩获2019国风论坛国风漫画期待奖，并入选“金海豚”动漫作品大赛决赛。

上述几部漫画作品虽则题材不同、风格迥异，但毫无例外都受到了粉丝们的热情追捧：以《非正常偶像》为例，在漫画平台上开启“女孩儿的演出服设计大赛”后，粉丝们积极参与，活动期间话题热度高达千万。最终，完美世界漫画官方从众多高质量参赛作品中票选出一份最佳设计，画入《非正常偶像》的漫画正篇，收获读者们的一致好评。此外，粉丝们还自发为《非正常偶像》在音乐平台上建立歌单，将漫画里出现的每一首参赛曲目全盘收录。可以说，粉丝们的热情反馈，也是完美世界漫画交出满意答卷的一个缩影。

【创作形式多样，作品大放异彩】





凭借轻松搞笑的玄幻冒险剧情，和唯美独到的厚涂画法，漫画《吾猫当仙》上线后口碑极佳，成绩可圈可点，在各大平台收获1.6亿超高人气。令读者惊喜的是，漫画上线一个月后，完美世界漫画又推出了《吾猫当仙》同名声漫，邀请知名新生代声优刘明月、叶知秋配音，并由刘明月演唱又燃又仙的同名主题曲。声漫上线后在全网的播放量突破千万，广受粉丝好评，其中#沙雕声漫吾猫当仙#长时间霸榜微博话题榜动漫分榜TOP1。除此之外，多位B站知名up主也纷纷参与到《吾猫当仙》声漫的二次创作中，以乐器演奏、主题曲翻唱及宅舞表演等形式，为作品带来了更高的人气。

【漫游联动，扩大IP市场价值】





俗话说“ACGN不分家”，当今的动漫产业已不止关系到动画漫画本身，而是会与文学、游戏、影视等其他产业进行联动，为动漫IP创造更多价值。作为老牌游戏厂商旗下的漫画企业，完美世界漫画不仅在原创漫画领域频频落子，更是与公司的游戏产品强强联合，推出《诛仙3》端游官方定制漫画《诛仙·御剑行》，以及《云梦四时歌》手游同名漫画《云梦四时歌》。《诛仙·御剑行》主打少年热血江湖情仇，以“游戏官方漫画”及扣人心弦的剧情为卖点，上线后在各大平台聚敛3亿人气，积累到一批优质粉丝;《云梦四时歌》主打奇幻妖仙恋爱冒险，以“游戏同名漫画”及可爱的画风为卖点，上线后在波动星球取得2.3亿的高人气。让游戏与漫画相互呼应，相辅相成，既能吸引大批游戏粉丝领略漫画的魅力，也为游戏自身扩大曝光、增加热度，可以说是完美世界漫画运营战略方面的一大亮点。

【匠心创作，从0到1打造好漫画】





从最初摸石头过河般的尝试，到如今作品丰富成绩喜人的现状，完美世界漫画惊人成长的背后，蕴含着怎样的经营方式与创作逻辑?漫画创作者们又有什么样的心得和体会?





完美世界漫画总负责人郭蕤表示，漫画是映射个人喜好和价值观的文化产物，需要作者倾尽全力去完成。一部漫画的诞生需要经历市场调研-选题-资料收集-背景设定-人物设定-风格尝试-剧本撰写-分镜-勾线-上色-校对等多个环节，其中剧本撰写和美术风格尝试是漫画筹备阶段最重要的因素。郭蕤指出，漫画创作的难点主要集中在中期，既不能让读者“审美疲劳”，需要不停更换套路打动人心，也不能让整个故事崩坏变味，如果创作者出现意见分歧，要做到对事不对人，调整心态进行良性沟通。同时他表示，进军漫画创作这一行未必需要雄厚的美术专业功底，但专业学科的选择，以及对影视、文学、游戏等相关行业的适当关注，对漫画创作而言都是大有裨益的事情。





据悉，完美世界漫画或将于年内上线全新的原创漫画作品，让我们拭目以待。