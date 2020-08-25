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国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭!

业内 狼小狼 2020年08月25日 17:12

腾讯动漫官方授权，著名桌面游戏公司Asmodee（艾赐魔袋）出品的漫改作《狐妖小红娘: 情书》于8月25日七夕节正式公布，即将登陆国内文创众筹社区摩点。据说这款桌游不仅还原度超高更是新奇有趣，狐妖粉们是否已经迫不及待了呢？小编这就来给大家介绍下吧。

国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第1张

作为一款轻松休闲的卡牌游戏，在《狐妖小红娘：情书》中，玩家将扮演一名出色的见习红线仙，通过与王富贵、涂山雅雅、涂山容容等等一系列耳熟能详的角色进行互动，探知他们的秘密，获得他们的鼎力支持，最终收获涂山苏苏的信任，并帮助其完成转世续缘，让有情人终成眷属。

国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第2张

在游戏中，你可以和“白月初”并肩作战，和对手来一次正面较量，你可以通过向“涂山容容”学习占卜术，窥探其他对手的秘密；你可以让“清瞳”放出蜘蛛丝缠住对手，以便让你避开强力一击；你可以请出“东方淮竹”来保护“王权霸业”，听起来是不是十分刺激呢？

国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第3张

对狐妖粉来说，《狐妖小红娘：情书》是一款高度忠实于原著漫画的作品，可以让粉丝们在身临其境的体验中收获更多的感动。在每轮随机开放的游戏过程中，你都有机会与喜爱的角色联手，为涂山苏苏与白月初续缘，创造属于你自己的红线仙故事！而且游戏中的“对抗”是所有红线仙为了让主角“续缘”而各自努力与对手竞争，玩家间并不是你死我活的战斗，反而是一场场有趣又有爱的欢乐大戏。

值得一提的是，据说这款桌游的玩法也非常容易上手，1分钟即可学会开玩，平均一局游戏时间只需5分钟，支持2-6位玩家共同游玩，是一款不可多得的聚会游戏。通过桌游独有社交属性，还能让你在游戏中认识更多心有灵犀的朋友，除了发现身边同样喜爱《狐妖小红娘》的伙伴，说不定还能因此展开一场浪漫的恋情~

如有兴趣您可以持续关注项目更新：

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国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第4张

关于腾讯动漫

中国著名互联网动漫平台，成立于2012年。在腾讯泛娱乐战略布局下，腾讯动漫致力推动中国动漫产业成型，让动漫成为当代年轻人的生活方式。截至2017年12月，腾讯动漫全平台月活跃用户已经达到1.2亿；签约漫画作品达到888部，制作动画27部；单日图片点击量超10亿。有超过5万位作者在腾讯动漫平台上投稿，在线连载漫画作品总量超50000部，动画总点击数超过100亿。腾讯动漫通过培育精品动漫IP，跨领域授权影视、游戏、周边等，以这条IP培育路径为国漫创作者的作品增值，并将以腾讯动漫作为内容核心，帮助创作者接入腾讯资源体系，以扶持国漫作为腾讯泛娱乐的文化使命

国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第5张

关于Asmodee（艾赐魔袋）

Asmodee（艾赐魔袋）集团成立于1995年，集团总部位于法国巴黎，下属游戏开发出版社19家，在全球18个国家或地区设立了分公司，拥有1500名以上员工，每年出版新游戏350款以上，产品销往50多个国家，是世界范围内的桌面游戏出版及发行品牌。近年来，Asmodee集团与迪士尼、漫威、HBO、中土集团等知名版权方合作，出版了众多以知名影视作品作为背景的桌面游戏。Asmodee（艾赐魔袋）于2012年进入中国，为中国市场提供面向核心玩家、休闲聚会及儿童教育类的桌面游戏产品，至今已将《米勒山谷狼人》、《诡镇奇谈》、《七大奇迹》、《璀璨宝石》等经典畅销桌面游戏引入中国，致力于推动中国桌面游市场的良性发展，提高桌游行业在整个中国市场的认同度。  

国漫X桌游!《狐妖小红娘》官方授权桌游浪漫来袭! 业内 第6张


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