《禍つヴァールハイト》动画10月播出！新视觉图公开

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）宣布，由其发布的移动端线上RPG手游《禍つヴァールハイト》的TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》将从2020年10月开始播出。

《禍つヴァールハイト -ZUERST-》全新视觉图以及片头曲·片尾曲的演唱者情报也一并公开！

TV动画《禍つヴァールハイト -ZUERST-》概要

动画名称

《禍つヴァールハイト -ZUERST-》

播出计划

将于2020年10月播出！

片头主题曲：黒崎真音

官网：https://nbcuni-music.com/maon/

片尾主题曲：H-el-ical//

官网：https://h-el-ical.com/

制作班底

原作：KLabGames

导演：細田直人

系列构成：細田直人

脚本：細田直人／百瀬祐一郎

角色设计：杉薗朗子

美术监督：栫ヒロツグ

音乐：横山克

片头主题曲：黒崎真音

片尾主题曲：H-el-ical//

动画制作：横浜アニメーションラボ

声优阵容

イヌマエル／阿部敦

レァ～ディオ／小野友樹

シャアケ／花守ゆみり

エルフリーデ／藤井ゆきよ

アルノルト／松田健一郎

ベンジャミン／柳田淳一

クラウス／鈴木崚汰

ザイツ／佐藤拓也

ヘルマン／津田健次郎

コンラッド／興津和幸

フリッツ／新垣樽助

故事介绍

正进行迁都计划的ヴァールハイト帝国中，生活着两名少年――

勤勉从事搬运工作的内向少年イヌマエル，以及不谙世事的帝国新兵レァ～ディオ。

一边是为了照顾妹妹而忙于生计，另一边则思考着自己作为战士的未来。

另一方面，曾经放出凶暴的魔物，令这个世界遭遇生灵涂炭的灾难“光”，被预言将会卷土重来，这令整个帝国人心惶惶。

此时，以某个武器走私事件为导火索，イヌマエル和レァ～ディオ的命运，以及整个帝国的历史都将发生翻天覆地的改变。

PV動画：https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1r75H/

官网及官方Twitter

官网：https://www.magatsu-wahrheit-zuerst.com/

官方Twitter：@magatsu_anime

*目前官网仅提供日语内容

版权标记

＜日本語＞©禍つ製作委員会

＜日本国外＞©Magatsu Production Committee

＜简略版＞©MPC （※全世界通用）

关于《禍つヴァールハイト》

如主机游戏一般的高质画面及丰富的剧情，通过手机就能轻松体验的本格移动端线上RPG手游。

在这宽广无垠的世界“ヴァールハイト”邂逅你的伙伴，共同面对人类存亡的危机！

版权标识 ©KLabGames

※其他，文中记载的公司名、产品名、服务名均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：48亿4916万日元（截至2020年7月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动在线游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

