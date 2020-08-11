万代南梦宫携手Hobbymax：万华风舞第一款手办亮相ChinaJoy

7月31日，由日本的全球知名综合性娱乐企业万代南梦宫（上海）互动娱乐有限公司与国内领先手办品牌Hobbymax联合打造的中国风手办新品牌“万华风舞”于第十八届ChinaJoy中国国际数码互动娱乐展览会上正式亮相。同时，新品牌的第一款手办米莉姆·纳瓦的灰模首次公开，不同于原本形象的汉服造型吸引了现场观众们的目光。

米莉姆作为新品牌的第一款手办，出自近几年大热的日本动漫《关于我转生变成史莱姆这档事》，这部动漫在BiliBili评分高达9.4，追番人数565.6万，总播放量突破2.6亿次。剧中的主角米莉姆是一个活泼可爱、拥有强大吃货属性的女孩子。她拥有着强劲的实力，未曾败北，被公认为最不能惹怒的魔王之一。这种反差的设定，使米莉姆具有超高人气，粉丝的喜爱度极高，这也成为万华风舞选择了米莉姆作为首款产品的主要原因。

这款手办原画由动漫原作中米莉姆的人物设计师江畑谅亲自设计，作为送给中国地区手办爱好者的一份限定礼物，手办的设计上特别增加了中国风元素，为米莉姆穿上了汉服。结合原画来看，这款手办以粉色为主色调，服装上有许多巧妙的设计，绿色衣襟和浅粉色裙装的搭配与裙摆上淡淡的荷花呼应。除此之外，束带上的暗色花纹、上半身点缀的白色小花瓣以及油纸伞上的樱花，都使米莉姆看起来清雅俏丽。

手办头部基本还原了米莉姆的形象：经典双马尾、头顶翘起的呆毛、大且灵动的眼睛以及元气满满的笑容，同时配以精致的中国风珠钗作为点缀，增添了古典气息。服装选取了对襟齐胸襦裙这一汉服款式，这种裙装是隋唐五代时期女子特有的服饰，使米莉姆看上去身材修长高挑。从整体造型来看，米莉姆的姿势并没有复杂的设计，仅仅以简单的站立姿态呈现，但纤细的腰肢、手腕、手指等部分都使米莉姆看起来身姿袅娜。服装褶皱部分的线条顺畅柔美，使胸前的束带、身上环绕的披帛以及扬起的裙角都呈现出随风飘舞的感觉，与品牌的“风舞”二字暗合，加上手撑油纸伞，更显得米莉姆“飘飘乎如遗世独立”，很好地诠释了汉服造型的精髓。

“万华”与“万花”谐音，品牌希望能像万花镜一样，面对多变的中国市场，为手办爱好者们带来更多有灵魂的、多样的产品。作为品牌的第一弹产品，这款米莉姆手办也将于不久后和大家正式见面，让我们拭目以待吧！

