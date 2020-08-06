灵动互娱：二次元社交卟呤卟呤APP精准定位场景多元 打造独特的二次元文化

互联网E时代的到来,不仅仅是改变大众的购物习惯,而更重要的是移动社交时代的到来。





而这其中,一个非常特别的群体——二次元群体,似乎也可以更好地获得多场景的认同性需求,满足自身在社交、话题讨论、场景互动等多方面找寻“同好”的社交需求。

并希望能借助某些发声平台或二次元社交产品,对大众展现出二次元群体真正拥有的敏感思维,还有对其独特的世界认知、自我认知以及他认知的“次元”想法。





但这些目的的实现,则需要依托平台的技术支撑、社会舆论的接受程度,只有这样二次元社交才能从本质上形成独特的一个社交圈层。

但目前看来,大众对于“二次元”这个群体,并没有抱有特别正面的看法。

甚至于在最近连连爆出的“二次元丑闻”中,对这二次元群体产生了误解及负面看法。





在这一诉求背景之下,四川灵动互娱有限责任公司,通过构建服务平台,提供Z世界脱离于具体场景的陪伴服务——真人1V1视频语音陪伴社交服务;其该项服务的实现,就是依托灵动互娱多年的研发努力,成功开发了二次元社交卟呤卟呤APP。





这款社交产品具有多重优势,一是这是一款1对1社交语音软件,用户可与平台“伴聊”进行单人连麦互动,打破了主流平台1对多的直播模式,使交流更具有私密性。





二是在这一平台已经进驻了百名不同圈层主播,能满足各圈层用户在APP内与圈内大佬即时互动连麦,并能更精确的找到专属羁绊和同圈同好(有共同爱好的朋友);





三是平台高品质的陪伴服务,涉及到了不同风格的伴聊、多种画风的伴聊内容,不同形式的玩法技能,能给二次元用户提供更多、更高品质的次元陪伴服务。这些就决定了二次元社交卟呤卟呤APP场景十分的多元化,将精准细节细分到了极致,这是与其他二次元APP软件及直播视频软件有本质性差异的地方。





反观之当前的二次元各类产品来看,无外乎是二次元动漫、二次元电影、二次元游戏,这些二次元产品大多存在着圈层混乱等问题,而且显著性的缺点就在于欠缺社交属性,忽略了二次元在体验二次元产品时所需求的一种心理与情感上的共鸣。

但是卟呤卟呤APP的优势就在于有效地解决了上述的各类问题,使得聚焦于二次元,并打破次元壁,精准定位匹配用户需求对象内容,关注用户体验,关注二次元圈层生活点滴与细节故事。





灵动互娱将对二次元社交所需的精准定位作为产品研发的核心目标,聚焦于二次元圈层的内容交互与次元破壁。其重点在于灵动互娱将目标聚焦于不同圈层的二次元人群并加以整合,赋予了二次元视频语音社交软件的更多的内容与新的活力源泉。



