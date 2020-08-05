这一届Chinajoy大赢家！非她莫属

有人去ChinaJoy看漂亮小姐姐，

有人去玩最前沿的游戏，

还有人去CJ扛着麻袋收各家周边！！

OMG子，单是想想就已经爽到了。



小姐姐拎起来好费力，心疼ing……

想去帮忙（并偷走装满周边的麻袋）



这个红色巨型麻袋真的太显眼了，元气森林真有你的，好好的饮料不卖，出什么周边





它家还出了很多二次元周边，手账胶带、冰箱贴、胸针…



不得不说整个E7馆简直是 “ACG周边农贸大市场”，真的是爱周边、爱ACG二次元的天堂 。

乳茶展位除了周边，还有互动游戏！

想玩游戏？？太难排了，因为都是人人人从从从众众！

前来玩的粉丝都排到别家展位了，然后别家喊来CJ的安保限流~捂脸！





真人抓娃娃。

在一堆海洋球里，寻找元气宝藏。最大乐趣不是玩游戏，而是站在这里看别人玩游戏（不是看小姐姐）

Awsl……不想要奖品了，想抱走小姐姐~



男孩子们喜欢的弹弓机、投篮机排队的人也很多。





还有被玩坏的乳茶娃娃挎包。

啊啊啊……反差萌的洛基基妹~放开那个乳茶包包，让我来



在漫展现场，随便逛，都能碰到coser背着蓝色乳茶包包，出镜率超高，漫展最火的崽，实锤了。





救命啊啊啊……仙女下凡啦！

国风赛高！！！为仙女疯狂打电话！



逛一次漫展下来，收获满满！

没去漫展的姐妹，可以去看看元气森林的官微，应该都有在抽奖送周边，碰个运气万一中了呢！

