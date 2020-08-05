这一届Chinajoy大赢家！非她莫属

有人去ChinaJoy看漂亮小姐姐，
有人去玩最前沿的游戏，
还有人去CJ扛着麻袋收各家周边！！
OMG子，单是想想就已经爽到了。
小姐姐拎起来好费力，心疼ing……
想去帮忙（并偷走装满周边的麻袋）
这个红色巨型麻袋真的太显眼了，元气森林真有你的，好好的饮料不卖，出什么周边
它家还出了很多二次元周边，手账胶带、冰箱贴、胸针…
不得不说整个E7馆简直是 “ACG周边农贸大市场”，真的是爱周边、爱ACG二次元的天堂 。
乳茶展位除了周边，还有互动游戏！
想玩游戏？？太难排了，因为都是人人人从从从众众！
前来玩的粉丝都排到别家展位了，然后别家喊来CJ的安保限流~捂脸！
真人抓娃娃。
在一堆海洋球里，寻找元气宝藏。最大乐趣不是玩游戏，而是站在这里看别人玩游戏（不是看小姐姐）
Awsl……不想要奖品了，想抱走小姐姐~
男孩子们喜欢的弹弓机、投篮机排队的人也很多。
还有被玩坏的乳茶娃娃挎包。
啊啊啊……反差萌的洛基基妹~放开那个乳茶包包，让我来
在漫展现场，随便逛，都能碰到coser背着蓝色乳茶包包，出镜率超高，漫展最火的崽，实锤了。
救命啊啊啊……仙女下凡啦！
国风赛高！！！为仙女疯狂打电话！
逛一次漫展下来，收获满满！
没去漫展的姐妹，可以去看看元气森林的官微，应该都有在抽奖送周边，碰个运气万一中了呢！
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