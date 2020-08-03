火影忍者联名款计算器上市，卡西欧玩转IP联合

8月3日,国际著名3C品牌卡西欧携手经典日漫IP《火影忍者》,推出联名款计算器fx-991CN X,引发粉丝圈内圈外的广泛关注与讨论,进一步扩大品牌IP版图。

强强联合,经典IP为品牌注入强劲活力

《火影忍者》作为经典热血动漫,动画版播出至今已有18年,是众多80、90后的青春记忆。主角鸣人的上忍之路,也自然成为粉丝们成长路上的“标杆”。毅力、坚韧、勇敢,这些关键词不仅描绘出热血的忍者世界,同时也与学生的学习精神相契合。基于一致的理念取向,卡西欧计算器联合《火影忍者》,创造1+1>2的影响力。

此次联名产品是卡西欧科学函数计算器fx-991CN X,它凭借强大的功能和优秀的品质多年来一直是全国中学生物理竞赛及中国奥林匹克化学竞赛的决赛指定用计算器,同时也被允许带入上海市高考考场,助力学子锻炼解题思维,提高答题效率。

内外兼修,“跨圈玩法”赋予计算新活力

品牌有用户,IP有粉丝。作为始终致力于为用户带来更优质产品体验的品牌,卡西欧计算器一直不断寻求更多的自我突破。此次与《火影忍者》系列动漫联名,正是卡西欧计算器“一切始于计算”slogan的重要一步。经典IP有着极强大的生命力与感染力,六十余年科技匠心打造的学习工具有着有目共睹的实力与影响力,两者结合让经典IP焕发新活力,也让学习工具更具艺术价值和精神内涵。

早在此次联名合作之前,卡西欧就曾与国际卡通形象品牌LINE FRIENDS、国漫代表《吾皇万睡》、古风侠义IP《陈情令》、科幻动作电影《阿丽塔:战斗天使》、青春动画电影《昨日青空》等优秀文化IP联名合作,这些是链接商业与文化大众的有力表现,也是洞悉潮玩文化背景的消费者情感需求。积极寻找与自身品牌理念、品牌精神相契合的IP打造“新形象”,正是来自于卡西欧计算器对年轻一代用户情感需求的洞察。联名让文化IP和品牌产品产生更多融合和碰撞,持续扩大的卡西欧联名IP版图,是卡西欧对产品文化升级与丰富的表现,更是与不同用户群体深度沟通和齐步并行的实践。

卡西欧计算器联名《火影忍者》系列推出的fx-991CN X将在第一届#京东文具大赏#期间上市,又一次“跨圈”尝试与实践,必将是学习用品产业又一次热门话题。在卡西欧计算器的强势加持中,相信每一位年轻学子都在开拓着属于自己的“学道”。卡西欧计算器fx-991CN X火影忍者联名款,感受火影之力,用忍者精神一起燃起学习斗志!



