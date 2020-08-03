海信首款电竞显示器携手iG首秀 240HZ+1000R曲率“硬派”出道

首日亮相UDE后,海信Hard硬派系列电竞显示器迅速成为展会现场最亮的星,引来新老玩家竞相上阵体验。更燃的是,8月1日,刚刚获得2020完美世界CS:GO职业联赛亚洲区夏季赛亚军的iG战队CSGO分部,作为超级体验官来到展会现场检验“硬派”的真实实力,还与现场的“硬派”粉丝组队打起了水友赛。

作为海信视像新成员,这款名为Hard硬派的电竞显示器与2019年才成立的iG CS:GO分部有很多相同之处。同样都是“老牌新尝试”,同样都对未来的成绩充满期许。这款产品与iG CS:GO分部一样,都是出道即高端。 27英寸旗舰版产品Hard PRO在2560*1440分辨率下达到240HZ的刷新频率,能清晰地呈现每一帧的细微变化,超高刷新率可以帮助《CS:GO》、《绝地求生》等FPS游戏玩家精准锁敌,一枪致命。1ms灰阶响应时间搭配Adaptive Sync技术专业调校,大幅改善了游戏环境下画面撕裂现象,让游戏中的每一个转身,每一次腾挪,都丝滑流畅不拖尾,助力玩家牢牢把握进攻主动权。 Hard PRO的曲度达到最大曲率1000R,相比市面上的1500R,更大的弯曲度,更接近人眼视觉习惯。

“硬派”的高刷新率让队员赞叹不已,“240Hz的高刷新率更有助于我把握突破时机,赢得比赛先机。”小将flying在结束战斗后说。

现场参加水友赛的粉丝们更是兴奋的表示:“终于圆了与职业选手线下对战的梦想!”

从CS1.5到CS:GO,“gogogo!”陪伴了几代游戏玩家那段年少轻狂的时光,随着时间的推移,游戏的画质体验也在不断提升。

此次海信打造职业电竞显示器,在画质呈现方面也下足了的功夫,通过量子点技术,加上海信在显示画质上的技术积淀,色域值指标极为突出,游戏爱好者关注的sRGB色域值达到130%、DCI-P3色域值达104%,核心的画质指标AdobeRGB色域值高达112%,通过HDR600及出厂特别调校的色准度△E<2,使得这款电竞显示器也可以达到专业设计师显示器的要求。

据海信视像总裁于芝涛透露,虽然这款显示器规格很高,但性价比极具竞争力,Hard 硬派27英寸旗舰版产品Hard PRO售价3999元,在同等配置里价格优势突出。8月中旬, Hard PRO旗舰版将和Hard标准版产品同步在京东首发上市销售 ,玩家们不要错过pick这款超硬派电竞显示器的机会。



