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“伟大航路”驶向中国，ONE PIECE航海王旗舰店盛大开业

业内 狼小狼 2020年07月30日 15:18

 

路飞、奈美、山智、佐罗……这些所有漫迷都耳熟能详的名字即将来到你我的身边！每年的7月22日是航海王纪念日，每年的这一天，全世界的粉丝都会一起庆祝《航海王》漫画为大家带来的欢乐。今年是《航海王》陪伴我们走过的第23个年头，而今年的航海王纪念日将注定与往年有所不同——日本集英社与万代南梦宫两大业界巨头联合发力，为中国粉丝带来的“ONE PIECE航海王旗舰店”将在这一天上线天猫。

“伟大航路”驶向中国，ONE PIECE航海王旗舰店盛大开业 业内 第1张

《航海王》是日本著名漫画家尾田荣一郎于1997年创作的漫画作品，至今已出版90余卷单行本，在日本漫画中长年占据人气第一的宝座， 还被吉尼斯世界纪录认定为“世界上发行量最高的单一作者创作的系列漫画”。在中国，《航海王》正在腾讯动漫、哔哩哔哩漫画等网络漫画平台连载，同时还出版了91卷单行本，数十年来同样培养了一大批死忠粉丝支持。

“伟大航路”驶向中国，ONE PIECE航海王旗舰店盛大开业 业内 第2张

“ONE PIECE航海王旗舰店”是《航海王》这个世界级大IP在中国的全新尝试，也是一次对于中国粉丝多年支持的回馈。多年来，粉丝们要获得一件《航海王》的正版相关周边只能通过代购或海淘，经过漫长的时间周期才能到手，而市场上则充斥着大量以次充好的盗版商品，而本次ONE PIECE航海王旗舰店将直接把日本直产的《航海王》商品优质且高效地送到消费者手上，节省了时间，也为粉丝提供了方便。而更让人惊喜的则是，除了日本同步的周边外，7月22日开业当天还首发了中国限定的周边系列。官方特意设计了中国城市系列的商品，将原作角色与北京上海、广州、武汉等城市融合，推出具有中国本土元素特色的全新商品系列，想必将更加吸引各位爱好者的眼球。选自尾田荣一郎老师所作彩图的复制原画也在中国限定首发上线，每款只限量几十幅，售完即止，十分具有收藏价值。

“伟大航路”驶向中国，ONE PIECE航海王旗舰店盛大开业 业内 第3张

除此之外，店铺内还有更多开业限定优惠活动正在进行。海量点就送的优惠券、每日秒杀活动、抽奖还有机会得路飞四档大蛇人手办，更有近期上线的神秘活动等待大家揭晓。

除了在天猫搜索店名，您也可以在新浪微博“ONEPIECE航海王官方”和微信公众号“集英万梦”了解更多《航海王》在中国的最新动态。《航海王》的第23个纪念日，注定将因为“ONE PIECE航海王旗舰店”的到来而变得与众不凡，让我们一起拭目以待。

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