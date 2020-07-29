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柒滴玩全面给力 邀你一起来玩

业内 狼小狼 2020年07月29日 10:20

 　　杨幂代言，任达华、陈小春力荐，魔幻史诗燃战手游《新神魔大陆》正式公测不到1小时，便登顶了App Store免费榜第一名;而在这款游戏仅开放预下载的状态下，就已跻身免费榜前三，展现了极其强劲势头。

　　《新神魔大陆》采用严谨的“编年体大事件”多线叙事结构，环境/建筑/服饰…根据当地习俗而截然不同，100+族群势力、大公会军团战，还有荒野生灵、敌对势力、系统级NPC军团威胁，技能天赋自由组合，职业自由定位，亲身参与游戏进程，体验热血的征伐人生;征战之余，体验全景飞行下的空中世界，探索异域秘闻/狩猎打渔/捕获养成/酿酒/全资源交易…或成为战斗狂人/护妹使者/纵横家/Tony老师……成为了多元人生爱好自由选择。

　　

柒滴玩全面给力 邀你一起来玩 业内 第1张

 

　　话题回来了，这么好玩的游戏怎么获得足够积分，还有的玩家时候，怎么能免费玩呢?新神魔大陆是有自由交易系统的，可以说，只要有金币，你就能买到大部分的游戏道具，甚至是极品装备!但是，金币总是不够用的，特别是一些极品装备，一通买买买下来，经常发现金币很快就消耗完了!

　　别急，亲爱的积分富人朋友们，!当当当当当!柒滴玩慧游商城终于上线啦~，金币不用愁，不管是想提升战力：还是想独一无二：或者是兑换游戏专属周边：只要拥有足够积分，即可兑换想要的礼包哦!玩家们可以直接在商城中购买金币，不过花费的就是玩家荷包里的RMB了，所以氪金玩家可以尽情购买。

　　俗话说“开源节流”，在减少不必要开支的同时，增加收入途径是非常有必要的!为了特别回馈玩家，积分商城又双叒叕焕新了，福利升级惊喜不断，在这里买东西，可以免费玩热门手游，在平台里面植入了商城，只要在商城里面购买物品 ，就会获得等价平台游戏币，平台游戏币可以1:1在我们平台的游戏的使用。

　　

柒滴玩全面给力 邀你一起来玩 业内 第2张

 

　　举个例子说，比如你在平台上买了个328的礼包， 你付了328就会送你 328的平台游戏币，这个平台游戏币可以在该平台游戏内1:1兑换成该游戏的点卷哦。怎么样，超级实惠吧!

　　在《新神魔大陆》的世界里，不想成为势单力薄的战斗小白?那就一定要拥有足够的积分助力，小白商城持续给力，必备军需品全面上市，助小白们在激情战斗中成长为经验丰富的高手。超实用金币用品、特色装备道具，一样都不能少哦!

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