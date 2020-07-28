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海外游戏圈的新玩法，道具也能做NFT数字收藏品

业内 狼小狼 2020年07月28日 16:22
海外游戏圈的新玩法，道具也能做NFT数字收藏品 业内 第1张

　　尖耳肤白的血精灵，憨态可掬的熊猫人，睿智勇猛的人类骑士……在艾泽拉斯大路上，流传着数不尽的英雄传说。魔兽世界，这款由动视暴雪公司于2005年发布的现象级网游，一经上线便火爆全球。但十五载的岁月逐渐抚平了玩家的热血和躁动，游戏也步入暮年。

　　2019年，官方开通了怀旧服，试图唤醒老玩家们尘封的记忆，虽然在线人数猛增，但仍旧止不住玩家“回家看看”后离开的脚步。随着整体收入的下降和玩家数量的锐减，在可预见的未来，魔兽世界服务器的停运似乎已成为必然。而那时，许多游戏热爱者曾经辛苦收集的坐骑、熬夜完成的成就等都会烟消云散。

　　其实，随着游戏产业的成熟，让玩家永久保存坐骑、成就、装备已经成为现实。通过结合区块链技术，将游戏中的坐骑NFT化后成为链上资产，每个游戏道具都对应着独一无二且不可分割的链上资产，但可以流通转卖。这样即使某一款游戏关服，玩家数据也不会消失，甚至还能被移植到新游戏内以新的资产价值继续使用。

　　从某种程度上讲，NFT资产给予了游戏道具“永生”的权利，这也是游戏行业发展的一个重要趋势。

　　游戏巨头布局，NFT资产正从幕后走向前台

　　对于游戏厂商而言，区块链并非一项边缘技术。无论是大厂还是工作室在数年前已经进入该领域并积极布局。

　　曾推出过《刺客信条》、《幽灵行动》等多款全球知名游戏的育碧公司，近期宣布推出了一款基于以太坊公链的Rabbids Token游戏，这款游戏将动漫IP通过区块链技术NFT化，用户可以用数字货币购买NFT资产。

　　无独有偶，腾讯公司曾于2019年4月推出的一款LBS+AR概念手游“一起来捉妖”，自游戏推出后瞬间引爆市场，上线四个月内盈收超5000万美元，成为了该题材内仅次于Pokemon Go的现象级游戏。

　　在这款爆款游戏中，腾讯公司植入了区块猫系统，每只区块猫有不同的外形、特征，组合起来会具备不同属性，而玩家可以通过两两搭配繁育，产生新特征的猫。玩家可以将心仪的猫咪记录在链上永久保存，这背后使用的就是区块链技术，而每一只猫都对应着一个不可拆分的NFT资产。

　　事实上，传统游戏巨头能够注意到区块链技术与游戏结合并开始试水，离不开一些敏锐的从业者开拓这场游戏革命。最近海外大热的新加坡泛娱乐公司DEA，早在2018年就开始积极布局从游戏、漫画等传统娱乐到与数字艺术相结合的区块链泛娱乐全产业链。结合NFT资产，以“兴趣即报酬，乐趣即挖矿”的理念，撬动起一大块行业蛋糕。玩家可以通过玩游戏看漫画等娱乐行为，赚取数字货币，即为挖矿。

　　不仅理念先进，DEA团队推出的数字资产银行、DAA数字艺术品(NFT)拍卖平台系统，还能在技术上完美实现魔兽世界即使关服，也能永久保存坐骑、成就的功能。甚至能让这些宝贵资产在数字货币交易平台上流通。玩家可以在拍卖平台用赢得的游戏道具换取收入，也能购买曾经未收集到的道具，弥补遗憾。

　　PlayMining：颠覆性的游戏体验

　　随着区块链技术与游戏行业的结合，游戏资产永久化成为一个重要趋势。而另一方面，游戏理念也正发生翻天覆地的变化。

　　在以往，要畅快玩一款游戏，玩家可得花不少钱。但DEA团队推出的“PlayMining”平台，却让玩家在娱乐放松时还能赚钱。

　　在PlayMining 平台的理念中，用户玩游戏、看漫画时所获得的成就点数，可在平台上定时兑换为加密货币DEAPcoin(DEP)。简单来说用户玩得越多、看得越多，就能获得越多收益。

　　用户可以自由处置兑换所得的DEP，除了转账给他人或在交易所兑换变现，也可以在PlayMining平台内的数字艺术品交易平台DAA(Digital Art Auction)上进行知名艺术家数字艺术作品的买卖。值得一提的是，这些知名艺术家的艺术作品不但具有收藏升值的功能，也可以在PlayMining生态内的游戏中以强力道具的方式进行使用。

海外游戏圈的新玩法，道具也能做NFT数字收藏品 业内 第2张

PlayMining 经济循环图

　　艺术品的NFT浪潮

　　艺术品数字化其实并不是一个新概念，在过去，不少艺术作品都有其数字版本。但在NFT技术之前，艺术品数字化存在很多问题，无限复制、授权人不清晰、可被随意篡改等使艺术品数字化之路异常泥泞。

　　但通过与区块链技术结合，将艺术作品NFT化则能完美解决这些问题。目前，已经有一些先知先觉的艺术家开始将自己的作品NFT化，通过链上交易平台获得超额收益，但这样的创作者十分稀少。

　　真正让NFT艺术品走向大众视野的关键，是将知名创作者的作品NFT化或知名IP作品里的人物形象NFT化，得到名人流量加持后，NFT资产更能够得到用户认可，也有更大的升值空间。

　　目前，DEA团队已经推出了来自勇者斗恶龙、机动战士高达、中华小当家、闪灵二人组、妖精的尾巴等知名IP创作者的作品参与拍卖，而通过这些名家创作者的自身IP，NFT艺术品也在DAA平台的拍卖中走向大众视野。

海外游戏圈的新玩法，道具也能做NFT数字收藏品 业内 第3张

　　数字艺术品拍卖平台界面

　　除了邀请大量知名艺术家加入社区外，在DAA交易平台(Digital Art Auction)上，独创了创作者“回馈机制”，帮助艺术家和平台深度绑定，共同成长。在传统的交易平台中，创作者往往只有在售卖出自己的作品时才能获得报酬，其作品之后的流转将与自己无关。而在DAA交易平台中，创作者的原创作品每被交易一次，就能获得一次报酬，长期、持续的激励给予创作者正反馈，使其能保持高创作热情。

　　据GamesIndustry网站数据显示，2019年全球游戏行业总营收达到1488亿美元，折合人民币超过一万亿。在这个庞大的市场中，如同魔兽世界这样的游戏，正产生大量资产沉淀，它们将在未来游戏关服的那天永远消失。

　　对于游戏厂商来说，获得“永久性”玩家也是一个重要议题。研发新游戏后，让玩家继承一些原游戏的资产，能更好地将玩家平稳迁移，减少流失率。同时，游戏道具NFT化后，玩家甚至可以从“投资”的角度去玩游戏，让玩家对游戏产生更高忠诚度。

　　在资产NFT的未来浪潮下，先行者将率先品尝到收获的果实，不论是先行试水的游戏开发商，还是第一个吃螃蟹的玩家。

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