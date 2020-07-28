WCAA2020夏季棋牌赛事开启，陪你清凉一夏

炎热的夏天,避暑的最好方式莫过于在家中吹着空调吃着冰镇西瓜,如果同时参与WCAA2020夏季棋牌赛事赢取奖金,那应该是神仙般的日子。7月27日,WCAA2020夏季棋牌赛事正式开启,比以往赛事更加丰富的奖励,更多的参赛渠道,是本次赛事更新的亮点。全民参与、激烈比拼的比赛将在今晚正式开启!

本次WCAA2020夏季棋牌赛事除了以往基础的奖励外新增了“W币”的奖励,获得“W币”的玩家们可以通过官网WCAA积分商城兑换自己心仪的奖品。

本次“绿色德扑大师夏季赛”分为日赛和周赛,两种比赛赛场均会发放WCAA2020嘉年华总决赛门票,而没有赢得门票的选手也将获得丰厚的奖金和“W币”奖励。

此次“绿色德扑大师夏季赛”最终将会发放200张WCAA2020嘉年华总决赛门票,再加上春季赛晋级的100名选手,一共300名玩家会在WCAA2020嘉年华总决赛的舞台上争夺300万奖金池奖励,其中总决赛冠军将独得108万的超高额奖励!

同时开赛的 “WCAA2020斗地主夏季赛”同样为大家准备了多重好礼。本次“WCAA2020斗地主夏季赛”新增了“一花斗地主”赛区,将和“约战吧斗地主”两条比赛通道同时开启,玩家可自行选择比赛渠道赢得奖励。

约战吧和一花赛区将在夏季赛分别发放100张总决赛门票,共计200张。并且在WCAA2020斗地主夏季赛结束后,还将开启其他晋级渠道,发放50张总决赛门票。最终加上春季赛晋级的50名玩家,将有300名选手晋级总决赛现场角逐总200万奖金池奖励!最值得期待的是,获得总决赛冠军的选手将一人捧走100万元现金奖金!

脑力与智力的比拼,就在WCAA2020夏季棋牌赛场上见分晓,向总决赛冠军发起冲击吧!今天将开启夏季赛的第一天对决,让我们整装待发赛场中相见!

