Hi, 请登录

阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议

业内 狼小狼 2020年07月27日 15:07

7月25日,由bilibili、猫片、万维猫动画和原力动画出品的动画剧《凡人风起天南》在bilibili正式开播!该片改编自阅文集团白金作家忘语的经典作品《凡人修仙传》,讲述了凡人小子韩立行走仙途,除魔卫道的冒险之旅。首周连播四集,凭借惊人的创作速度、领先的动画技术和精良的呈现品质收割了一众口碑和人气。开播首日播放量超过1000万,B站评分高达9.6分。

阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议 业内 第1张

顶级CG动画技术实力加持 良心改编不负期待

《凡人风起天南》一开始采用了倒叙的表现手法,一声"狩猎开始"便展现了两百年后韩立在乱星海智斗海王兽的打斗场面,每一帧都能感觉到经费在燃烧。很多场景也是由真实场景搭建扫描而成,侧重于场景打造和打斗特效的表现,力求还原原著中的名场面。众多资深书粉对原著的还原度给予了充分的认可,他们激动地表示,"有生之年系列啊,真的没有辜负我们广大书迷的期待!"

阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议 业内 第2张

《凡人修仙传》由忘语于2008年起在起点中文网开始创作,连载期间风靡全网,被誉为仙侠小说中的"凡人流"的开创者。曾在2018年荣获"猫片·胡润原创文学IP价值榜"第二名,国民度极其之高,可谓陪伴了无数人的青春。书中主角韩立成为了无数书迷的榜样,这个IP也成为了一代人不可磨灭的成长记忆。

阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议 业内 第3张

作为国内首部全程使用动作捕捉技术制作的4K高清3D动画长篇巨制,制作之初,团队就以"尊重原著、还原原著"为基础、以"实境还原"为目标,采用了3D动画制作+顶级真人动捕CG动画技术相结合的方式,请到了宋伊人、郭品超、余梦寒、陈震等多位实力派演员参与到了表情和动作捕捉环节,这也让该作品成为了中国第一部有精细面部表情的3D动画长剧。

阅文IP助推国漫精品化

过去几年,阅文依托于旗下海量的优质内容,充分调动业内资源。通过出品、授权、联合开发等形式持续高质地输出动画作品,使动画开发迅速释放活力,逐渐推出多部标杆之作。在阅文出品的动画中,不乏以《全职高手》《斗破苍穹》《星辰变》等为代表的口碑、热度双高的作品。与此同时,近年来被广大观众喜爱的动画《斗罗大陆》《从前有座灵剑山》《仙王的日常生活》等同样改编自阅文IP。

阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议 业内 第4张

阅文IP题材多元,世界观结构完整,具有庞大的粉丝基础,具有天然的改编基因。而阅文集团也在动画开发过程中,加上IP不同业态的联动互补,最终达到全产业链多点开花的效果,与IP全产业链形成生态共振,充分释放IP价值。

回顾阅文的IP开发之路,已经向下游输出了多个类型的IP改编作品,如《庆余年》《斗破苍穹》《斗罗大陆》《全职高手》等,涵盖都市、武侠、现实、甜宠、历史等多个题材。可以预见,此次动画剧《凡人风起天南》将延续阅文IP高品质路线,充分释放IP价值,助推国漫精品化。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论