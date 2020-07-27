阅文IP再出高分改编动画 《凡人修仙传》制作精良引热议

7月25日,由bilibili、猫片、万维猫动画和原力动画出品的动画剧《凡人风起天南》在bilibili正式开播!该片改编自阅文集团白金作家忘语的经典作品《凡人修仙传》,讲述了凡人小子韩立行走仙途,除魔卫道的冒险之旅。首周连播四集,凭借惊人的创作速度、领先的动画技术和精良的呈现品质收割了一众口碑和人气。开播首日播放量超过1000万,B站评分高达9.6分。

顶级CG动画技术实力加持 良心改编不负期待

《凡人风起天南》一开始采用了倒叙的表现手法,一声"狩猎开始"便展现了两百年后韩立在乱星海智斗海王兽的打斗场面,每一帧都能感觉到经费在燃烧。很多场景也是由真实场景搭建扫描而成,侧重于场景打造和打斗特效的表现,力求还原原著中的名场面。众多资深书粉对原著的还原度给予了充分的认可,他们激动地表示,"有生之年系列啊,真的没有辜负我们广大书迷的期待!"

《凡人修仙传》由忘语于2008年起在起点中文网开始创作,连载期间风靡全网,被誉为仙侠小说中的"凡人流"的开创者。曾在2018年荣获"猫片·胡润原创文学IP价值榜"第二名,国民度极其之高,可谓陪伴了无数人的青春。书中主角韩立成为了无数书迷的榜样,这个IP也成为了一代人不可磨灭的成长记忆。

作为国内首部全程使用动作捕捉技术制作的4K高清3D动画长篇巨制,制作之初,团队就以"尊重原著、还原原著"为基础、以"实境还原"为目标,采用了3D动画制作+顶级真人动捕CG动画技术相结合的方式,请到了宋伊人、郭品超、余梦寒、陈震等多位实力派演员参与到了表情和动作捕捉环节,这也让该作品成为了中国第一部有精细面部表情的3D动画长剧。

阅文IP助推国漫精品化

过去几年,阅文依托于旗下海量的优质内容,充分调动业内资源。通过出品、授权、联合开发等形式持续高质地输出动画作品,使动画开发迅速释放活力,逐渐推出多部标杆之作。在阅文出品的动画中,不乏以《全职高手》《斗破苍穹》《星辰变》等为代表的口碑、热度双高的作品。与此同时,近年来被广大观众喜爱的动画《斗罗大陆》《从前有座灵剑山》《仙王的日常生活》等同样改编自阅文IP。

阅文IP题材多元,世界观结构完整,具有庞大的粉丝基础,具有天然的改编基因。而阅文集团也在动画开发过程中,加上IP不同业态的联动互补,最终达到全产业链多点开花的效果,与IP全产业链形成生态共振,充分释放IP价值。

回顾阅文的IP开发之路,已经向下游输出了多个类型的IP改编作品,如《庆余年》《斗破苍穹》《斗罗大陆》《全职高手》等,涵盖都市、武侠、现实、甜宠、历史等多个题材。可以预见,此次动画剧《凡人风起天南》将延续阅文IP高品质路线,充分释放IP价值,助推国漫精品化。



