阅文IP再度跨界，中国银行全职高手信用卡升级登场

近日,阅文集团与中国银行信用卡再度携手,推出了旗下超级IP全职高手二期信用卡。这是继2019年2月推出全职高手系列一期信用卡并获得良好市场反响之后,双方之间继续加深合作。

此次推出的中国银行全职高手系列二期信用卡,以《全职高手》小说中的六大高手王杰希、周泽楷、喻文州、黄少天、韩文清、苏沐橙的游戏账号“王不留行”、“一枪穿云”、“索克萨尔”、“夜雨声烦”、“大漠孤烟”以及“沐雨橙风”为视觉主元素,搭配以角色专属武器和动作,并采用各自代表战队和角色的色系设计,辨识度很高,给粉丝们既熟悉而又焕然一新的视觉体验。

过去数年,随着消费金融崛起,我国的信用卡交易金额逐年增长,但近两年,信用卡新增发行数量呈现下降态势。信用卡发行进入追求质量、精细化运作的新阶段,年轻化、场景化、定制化成为信用卡市场发展的重要着力点。在这样的背景下,2019年2月中国银行信用卡创新性地联手阅文旗下超级IP《全职高手》,推出以主角叶修的游戏账号“君莫笑”和小说中的游戏“荣耀”为主元素的三款联名信用卡,在粉丝中引发了轰动效应,实现了极佳的破圈效果。

(中国银行于去年首发的三款全职高手信用卡)

基于对首次合作的认可,阅文集团遂与中国银行信用卡加深合作,推出全职高手联名卡二期卡,并且一次推出六种卡面设计,满足更多用户的差异化需求。事实上,双方的合作是典型的1+1>2的相互赋能、共创共赢。专属卡同时满足了粉丝们信用卡消费和追随虚拟偶像的两大需求,在粉丝中接受度极高,也为中国银行信用卡拓展了高质量的二次元群体。与此同时,借助中国银行信用卡的发行渠道,专属卡以独特的卡面设计吸引了更多三次元用户关注到《全职高手》IP,喜欢上这些各具魅力的角色,甚至成为IP的粉丝。通过合作,双方都拓展了高质量用户基盘,实现了各自的破圈吸粉。

阅文集团一直致力于通过创新的跨界联合营销,持续拓宽IP动漫商业化的价值地带。在金融产品领域的深入破圈,并非阅文集团在IP商业化的孤立尝试。以《全职高手》IP为例,阅文集团在过去几年的经营中,已经打入了餐饮、日化、数码3C、金融、潮流服饰等多个领域,先后与麦当劳、美年达、旁氏、中国银行信用卡、爱彼迎、美特斯邦威等众多品牌开展了卓有成效的商业合作,在为合作品牌创造商业价值的同时,也进一步拓展了IP本身的粉丝阵营,为粉丝们创造了令人满意的原生内容和消费体验。

