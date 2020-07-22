Hi, 请登录

阅文IP再度跨界，中国银行全职高手信用卡升级登场

业内 狼小狼 2020年07月22日 14:46

近日,阅文集团与中国银行信用卡再度携手,推出了旗下超级IP全职高手二期信用卡。这是继2019年2月推出全职高手系列一期信用卡并获得良好市场反响之后,双方之间继续加深合作。

阅文IP再度跨界，中国银行全职高手信用卡升级登场 业内 第1张

 

此次推出的中国银行全职高手系列二期信用卡,以《全职高手》小说中的六大高手王杰希、周泽楷、喻文州、黄少天、韩文清、苏沐橙的游戏账号“王不留行”、“一枪穿云”、“索克萨尔”、“夜雨声烦”、“大漠孤烟”以及“沐雨橙风”为视觉主元素,搭配以角色专属武器和动作,并采用各自代表战队和角色的色系设计,辨识度很高,给粉丝们既熟悉而又焕然一新的视觉体验。

过去数年,随着消费金融崛起,我国的信用卡交易金额逐年增长,但近两年,信用卡新增发行数量呈现下降态势。信用卡发行进入追求质量、精细化运作的新阶段,年轻化、场景化、定制化成为信用卡市场发展的重要着力点。在这样的背景下,2019年2月中国银行信用卡创新性地联手阅文旗下超级IP《全职高手》,推出以主角叶修的游戏账号“君莫笑”和小说中的游戏“荣耀”为主元素的三款联名信用卡,在粉丝中引发了轰动效应,实现了极佳的破圈效果。

阅文IP再度跨界，中国银行全职高手信用卡升级登场 业内 第2张

(中国银行于去年首发的三款全职高手信用卡)

基于对首次合作的认可,阅文集团遂与中国银行信用卡加深合作,推出全职高手联名卡二期卡,并且一次推出六种卡面设计,满足更多用户的差异化需求。事实上,双方的合作是典型的1+1>2的相互赋能、共创共赢。专属卡同时满足了粉丝们信用卡消费和追随虚拟偶像的两大需求,在粉丝中接受度极高,也为中国银行信用卡拓展了高质量的二次元群体。与此同时,借助中国银行信用卡的发行渠道,专属卡以独特的卡面设计吸引了更多三次元用户关注到《全职高手》IP,喜欢上这些各具魅力的角色,甚至成为IP的粉丝。通过合作,双方都拓展了高质量用户基盘,实现了各自的破圈吸粉。

阅文集团一直致力于通过创新的跨界联合营销,持续拓宽IP动漫商业化的价值地带。在金融产品领域的深入破圈,并非阅文集团在IP商业化的孤立尝试。以《全职高手》IP为例,阅文集团在过去几年的经营中,已经打入了餐饮、日化、数码3C、金融、潮流服饰等多个领域,先后与麦当劳、美年达、旁氏、中国银行信用卡、爱彼迎、美特斯邦威等众多品牌开展了卓有成效的商业合作,在为合作品牌创造商业价值的同时,也进一步拓展了IP本身的粉丝阵营,为粉丝们创造了令人满意的原生内容和消费体验。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论