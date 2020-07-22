炎炎夏日邀你一起角逐“棋皇”称号！ ——刀塔自走棋夏季挑战赛开启

春季赛刚刚结束,各位获得奖励的选手们还在意犹未尽,新的挑战即将来临。7月27日——9月27日,刀塔自走棋夏季挑战赛将全面开启!通过在线上的对决证明谁才是最强“棋皇”。

刀塔自走棋点燃夏日激情

刀塔自走棋夏季挑战赛将于7月27日开赛,一直持续到9月27日,周一到周五18:00、20:00开设两场日赛,日赛冠军可获得100元奖励。周赛时间为7月27日-9月20日的周日14:00进行,周赛冠军将获得300元奖励+2000个“W币”,以及32强的晋级名额!

32晋8通向最终舞台

春季赛晋级的24名选手和夏季赛晋级的8名选手将在9月26日-27日两天进行淘汰赛的对决,32名选手中将只有8名选手可以通往10月份的WCAA2020嘉年华 。在淘汰赛中获得9名-32名选手的奖励将在淘汰赛结束后发放,晋级的8名选手将在嘉年华的舞台上进行最终的对抗,角逐“棋皇”称号以及最终的奖励。

各位还未获得晋级名额的小伙伴,看完这些是不是已经迫不及待,开始跃跃欲试了呢~那么赶紧准备“套路”技巧,参加7月27日开启的刀塔自走棋夏季挑战赛吧!

WCAA赛事平台始终秉承着“绿色、公平、竞技”的原则,为广大电竞和棋牌爱好者带来了一场又一场高性价比的“云电竞”赛事,满足大家参赛需求的同时,也填补了国内线上全民电竞的空白,在业内树立了良好的榜样,极大的推动了电竞赛事产业的发展。

7月27日刀塔自走棋夏季赛挑战赛上见!

