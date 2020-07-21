​WCAA赛事平台把生活和电竞联系在一起

随着春季赛的落幕,WCAA赛事平台已经举办WCAA2020季前赛、WCAA春节棋牌系列赛和WCAA国际高校对抗赛等丰富多彩的电竞项目。

在现在的一部分年轻人中电竞已经成为了一种生活方式。一天的课业结束之后,大家总会和身边的朋友来一上局游戏,成为很多人生活中的调味剂,也因为游戏认识到了许多志同道合的朋友。

近日,WCAA赛事平台商城板块正式与大家见面。除了满足大家对电竞比赛的参与需求,同时也给广大电竞爱好者带来了丰富的奖品,大家自行兑换喜爱的奖品。

在WCAA赛事平台官网的“WCAA兑换商城”中,陆续会上线多种实物与虚拟电竞相关商品,大家可以使用“W币”来进行兑换。而“W币”通过参与赛事平台的比赛就可以免费获得!第一期上线的兑换商品中,无论是电竞外设,还是宅男护肤品,都让人想统统收入囊中。

WCAA赛事平台建立起了全民参与的“云电竞”模式让电竞和生活更加紧密的联系在一起。

下面就让我们来揭晓第一期商城上线商品都是什么?

专业的电竞耳机可以帮助你在游戏中获取比别人更多的有效信息,是带你走向胜利的好帮手。

电竞大神们的同款键盘,让你在游戏中的操作更加流畅顺滑,舒适的手感让你在游戏中打出更加精彩的操作。

平时爱打游戏的男生怎么能不注重自己的皮肤呢,这两款商品可以让你在打电竞的过程中保持完美的状态,电竞选手不再是“油”腻的表现。

WCAA官方赛事服,穿上服装就如同在赛场上比赛的选手一般,让电竞更加有亲身参与的感觉,并且本套服装拥有非常高的收藏价值。

并且WCAA兑换商城中后续还会添加例如:Switch游戏掌机、iPhone11手机、游戏点卡以及游戏皮肤兑换等多种多样的商品。让参与WCAA赛事平台中比赛的玩家们可以拥有更加丰富的商品种类可以选择。

怎么样,看了这么多商品是不是有一些心动呢?只要每天登陆WCAA赛事平台,随时都有丰富的比赛等待你的加入!

请随时关注WCAA赛事官网的比赛信息,一块来赢取积分兑换自己心仪的奖品吧!

