300人豪取三百万总决赛奖金！ ——绿色德扑大师夏季赛激情来袭！

绿色德扑大师春季赛的余温尚未褪去,优胜者仍沉浸在收获的喜悦中,WCAA赛事平台经过短暂的休息调整之后,为大家带来了全新的绿色德扑大师夏季赛!奖励全面升级、总决赛名额再扩充、平台商城同步上线等多重福利齐上阵,一起来详细了解下!

绿色德扑大师夏季赛七月底上线,日赛也有名额拿!

此次绿色德扑大师夏季赛将于7月27日开赛,一直持续到10月4日国庆假期,共计76个比赛日,满足所有德扑爱好者的参赛性需求!这其中,日赛共计56场,每周一至周五的晚19:30、20:30各举办一场日赛,冠军除获得200元奖励和100大师积分外,还将直接获得通往最终总决赛的门票!此外,第三至第九名的玩家将获得300到100不等的“W币“,用以在WCAA赛事平台全新上线的商城兑换海量实物奖励!

除日赛外,绿色德扑大师夏季赛的周赛将由原来的每周末4场改为每周末2场,每周六、日晚19:00各一场,共计20场周赛。周赛场次虽然略有减少,但总决赛的名额却由原来的每场1个改为每场2个!同样的,玩家除能获得奖金、门票及大师分外,还会获得大量WCAA赛事平台商城的“W币”作为奖励!别忘了,WCAA依然会对周赛进行直播,想要欣赏优秀玩家牌技的朋友不要忘记准时登录WCAA官网的直播页面点击收看哦!

总决赛奖池分配首曝光!前五十名选手均有现金奖励!

此次绿色德扑大师夏季赛带来的不仅是更多的总决赛门票,还有更加细化的总决赛奖池分配方案,我们一起来先睹为快!

300万的保底奖励在国内已数赛事翘楚,预选赛也均为线上进行!这对于《德州扑克大师》的运行稳定性及赛事的组织管理水平均是一次严峻的考验。

通过此表我们不难发现:冠军将获得36%的奖金池即1,080,000元的超高额奖励!这个冠军比例在国内任何一场德扑锦标赛中都算是超高的投资回报比!即使拿不到冠军也没关系,亚军至前五十名的玩家均有现金奖励!51-300名的玩家也有海量”W币“补偿!怎么样,各位小伙伴,看到这个奖池分配是不是更加动力十足,迫不及待了呢?

此次绿色德扑大师夏季赛共计产生200个总决赛名额,加之春季赛的100个名额,总计固定席位为300位,仅限300位!各位选手不可重复参赛,每人仅限一次参赛机会。预计最终总决赛的时间将于10月份与大家正式见面!没有获得门票的玩家赶快准备好,参加7月27日开启的绿色德扑大师夏季赛吧!

WCAA赛事平台始终秉承着“绿色、公平、竞技”的原则,为广大电竞和棋牌爱好者带来了一场又一场高性价比的“云电竞”赛事,满足大家参赛需求的同时,也填补了国内线上全民电竞的空白,为业内所有赛事主办方树立了良好的榜样,极大的推动了电竞赛事产业的发展。希望未来有更多志士仁人加入到这一行列中,一起贡献自己的力量!

战不休,竞不止。我们7月27日绿色德扑大师夏季赛上见!

