酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街

近几年，在China Joy这个跨次元级的国际狂欢盛会上，国漫逐渐在一众欧美风与日漫的围追堵截中突出重围，受到了大家的关注。今天，酷我畅听正式官宣，将带领超人气国漫IP“镇魂街”“整容游戏”等首次参展、热血加磅，为国漫发声!

【酷我畅听首次线下参展】

作为酷我音乐旗下的长音频品牌，酷我畅听一直致力于打造全品类、全场景、年轻化的内容矩阵。自2020年4月23日APP正式上线以来，已经拥有了不少重量级IP作品改编的内容。此次参展China Joy，我们将以国漫IP为主场，精选6大超人气IP，积极筹备展台、互动等创意内容，一定能给大家带来不一样的次元世界! 7月31日-8月3日， 戴好口罩、做好防护措施，你就可以出发去上海国际博览中心E7馆T302 的酷我畅听“国漫第一街”体会这份精彩了!

【6大IP线下集结，邀你来逛国漫第一街】

本次参展，酷我畅听围绕“国漫第一街”的概念，视觉化地呈现了光怪陆离、奇妙无比的国漫世界。参展IP不仅包括热血动漫IP“镇魂街”，还有快看漫画的门面、烧脑又引人深思的“整容游戏”、满怀少女心事的“捡到只小狐狸”、圈粉无数的“谷围南亭”、 浪漫治愈的“DOLO命运胶囊”、热情热血的“成也萧河”等。你喜欢的风格这里都有，你想听的国漫尽在酷我畅听!你还在等什么?

Ps：悄悄偷跑几张酷炫的前线街区图!请大家遵守交通规则依次通行哦~

【声优现场助阵，还原国漫原声原味】

声音的盛宴当然少不了声优们。届时，各大酷我广播剧的声优大咖和漫画IP作者们将空降本街区。这里不仅能见到《成也萧河》的作者左小翎、壳小杀，还有著名配音演员、配音导演姜广涛、宝木中阳及配音演员露西、朱蓉蓉现场献声!你想象中漫画是怎样创作的?有什么关于《成也萧河》的问题，都可以来E7馆T302跟作者大大聊一聊。亲耳听到现场版的广播剧也一定是一种不错的体验!

我相信，无论是特意寻来还是偶入国漫世界的你，都能在这里听到原汁原味的国漫声音，更有机会上台与偶像近距离互动。机会难得，千万不要错过这场特别的约会! 详细嘉宾活动时间段将会在微博 @酷我畅听 陆续公布，敬请期待!

【打卡互动趣味游戏，国漫周边好礼无料赠送】

只有在这里，不仅广播剧能免费听，还有好礼相送!到酷我畅听展台一定不能错过免费的广播剧。从纷繁嘈杂的漫展现场穿越到国漫世界是什么体验?相信来酷我畅听展台听过你就知道怎么回答了。

遍布整个国漫街区的打卡点与你喜爱的IP完美融合，现场参与打卡互动，与展台酷帅的人气coser合影留念以外，更有机会赢取多种CJ专属定制周边!

经过15年的品牌沉淀和对音乐内容市场的深耕，酷我音乐发布了旗下新品牌酷我畅听。酷我畅听现今不断在“国漫+音频”的领域开疆辟土，打磨出了一部部制作精良的作品，实现对动漫迷和明星粉丝群体的精准触达，让更多用户“听见国漫”，让更多漫迷“听·见所想”。

此次酷我畅听首次亮相China Joy，以音漫联合为切入点，用精准化的匠心内容抢占差异化市场，用声音探索国漫的新可能，势必为大家带来充满想象力和新鲜感的观展体验。本次除了线下展会以外，也将同步短视频、微博话题等多种内容形式在线联动国漫圈层，持续升级音频新体验。

距离2020China Joy开幕已不足10天，让我们一起期待这场盛会，“听见国漫”，听见国漫第一街的热血和浪漫!

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