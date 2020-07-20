Hi, 请登录

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街

业内 狼小狼 2020年07月20日 16:11

　　近几年，在China Joy这个跨次元级的国际狂欢盛会上，国漫逐渐在一众欧美风与日漫的围追堵截中突出重围，受到了大家的关注。今天，酷我畅听正式官宣，将带领超人气国漫IP“镇魂街”“整容游戏”等首次参展、热血加磅，为国漫发声!

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第1张

　　【酷我畅听首次线下参展】

　　作为酷我音乐旗下的长音频品牌，酷我畅听一直致力于打造全品类、全场景、年轻化的内容矩阵。自2020年4月23日APP正式上线以来，已经拥有了不少重量级IP作品改编的内容。此次参展China Joy，我们将以国漫IP为主场，精选6大超人气IP，积极筹备展台、互动等创意内容，一定能给大家带来不一样的次元世界! 7月31日-8月3日， 戴好口罩、做好防护措施，你就可以出发去上海国际博览中心E7馆T302 的酷我畅听“国漫第一街”体会这份精彩了!

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第2张

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第3张

　　【6大IP线下集结，邀你来逛国漫第一街】

　　本次参展，酷我畅听围绕“国漫第一街”的概念，视觉化地呈现了光怪陆离、奇妙无比的国漫世界。参展IP不仅包括热血动漫IP“镇魂街”，还有快看漫画的门面、烧脑又引人深思的“整容游戏”、满怀少女心事的“捡到只小狐狸”、圈粉无数的“谷围南亭”、 浪漫治愈的“DOLO命运胶囊”、热情热血的“成也萧河”等。你喜欢的风格这里都有，你想听的国漫尽在酷我畅听!你还在等什么?

　　Ps：悄悄偷跑几张酷炫的前线街区图!请大家遵守交通规则依次通行哦~

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第4张

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第5张

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第6张

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第7张

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第8张

　　【声优现场助阵，还原国漫原声原味】

　　声音的盛宴当然少不了声优们。届时，各大酷我广播剧的声优大咖和漫画IP作者们将空降本街区。这里不仅能见到《成也萧河》的作者左小翎、壳小杀，还有著名配音演员、配音导演姜广涛、宝木中阳及配音演员露西、朱蓉蓉现场献声!你想象中漫画是怎样创作的?有什么关于《成也萧河》的问题，都可以来E7馆T302跟作者大大聊一聊。亲耳听到现场版的广播剧也一定是一种不错的体验!

　　我相信，无论是特意寻来还是偶入国漫世界的你，都能在这里听到原汁原味的国漫声音，更有机会上台与偶像近距离互动。机会难得，千万不要错过这场特别的约会! 详细嘉宾活动时间段将会在微博 @酷我畅听 陆续公布，敬请期待!

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第9张

　　【打卡互动趣味游戏，国漫周边好礼无料赠送】

　　只有在这里，不仅广播剧能免费听，还有好礼相送!到酷我畅听展台一定不能错过免费的广播剧。从纷繁嘈杂的漫展现场穿越到国漫世界是什么体验?相信来酷我畅听展台听过你就知道怎么回答了。

　　遍布整个国漫街区的打卡点与你喜爱的IP完美融合，现场参与打卡互动，与展台酷帅的人气coser合影留念以外，更有机会赢取多种CJ专属定制周边!

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第10张

　　经过15年的品牌沉淀和对音乐内容市场的深耕，酷我音乐发布了旗下新品牌酷我畅听。酷我畅听现今不断在“国漫+音频”的领域开疆辟土，打磨出了一部部制作精良的作品，实现对动漫迷和明星粉丝群体的精准触达，让更多用户“听见国漫”，让更多漫迷“听·见所想”。

　　此次酷我畅听首次亮相China Joy，以音漫联合为切入点，用精准化的匠心内容抢占差异化市场，用声音探索国漫的新可能，势必为大家带来充满想象力和新鲜感的观展体验。本次除了线下展会以外，也将同步短视频、微博话题等多种内容形式在线联动国漫圈层，持续升级音频新体验。

酷我畅听首次CJ参展，与你相约国漫第一街 业内 第11张

　　距离2020China Joy开幕已不足10天，让我们一起期待这场盛会，“听见国漫”，听见国漫第一街的热血和浪漫!

　　关注微博@酷我畅听 ，获取每日战报，更多精彩内容值得你现场解锁!

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论