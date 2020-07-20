夏日限定《元尊》萌宠跨界纪念周边众筹登录摩点

2020年7月17日，摩点网上架了一款看似普通但不普通的众筹项目。普通之处在于它与其他成百上千的众筹项目一样，没有太多的流量推广和曝光，只是简单低调的将产品本身呈现给了用户。不普通之处则是它本身的IP——《元尊》。

大家在摩点APP上输入"元尊"可以了解一下~

传送门在此：元尊传送门

相信各位读者多多少少有听说过《元尊》吧，作为常年霸榜各类榜单的网文作品，它注定不是一部平凡的作品，因为它的作者是"天蚕土豆"。作为《斗破苍穹》、《武动乾坤》与《大主宰》的接棒作品，《元尊》的周边衍生品应该有顶流宣传才对，而这一次它为什么选择了反其道而行之，低调的有些让人突兀呐？

肉眼可见，此次众筹产品与大家印象中的网文作品衍生品有些大相径庭，玄幻网文周边给人带来的第一印象会更偏古风，而《元尊》选择不走寻常路，选了一个不怎么保险的"出圈"操作，让我们先睹为快吧。

设计师对《元尊》漫画中的萌宠形象进行了一次大刀阔斧的升级改造，主角选择了小说中女主角夭夭手中的萌宠"吞吞"以及它的搭档"小寒"，这种脱胎于宠物的形象更贴近年轻粉丝与女性粉丝的卡通风格的喜好。

与上述形象配套的是珐琅徽章与和纸胶带在玄幻衍生品中尤为少见。第一款产品将角色形象与夏日以及美食的主题相结合，形成了四款特色鲜明的珐琅徽章，无不突出了设计者的用心和创意。

第二款是各位手帐族来说必不可少的装饰品——和纸胶带。如图商品介绍所说，它可以是背景也可以是主题，配合清凉夏日与可口甜品，信也会是你爆本路上的一道靓丽风景线。

SHAPE \* MERGEFORMAT

第三款商品选择了适用于各种场合的帆布袋，不论是出勤还是"逛吃逛吃"的路上都有超强功能性的收纳包了，配上金属封扣与内侧小袋将产品的功能性和安全性又提高了一层，可以说十分的贴心。

最后一款是经典的亚克力立牌，作为周边品类中的"老牌大哥"，它的出镜率可以说是远高于其他商品，可爱的形象配上贴合的主题同样让人爱不释手。

在看完了上述介绍之后，突然明白为什么它没有进行铺天盖地的宣传，应该是希望它能有别于玄幻网文的固定形象，同时将大家的目光集中在产品本身的价值和设计上。如果作为有缘人的你能够发现到这些产品的魅力，相信它不会让你失望。

扫描下图即可直接参与众筹~



