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《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见

业内 狼小狼 2020年07月20日 09:25

　　由罗麦一，陈奕颖领衔主演的超人气动漫改编的真人版《万界仙踪》将在本月于优酷圆满收官，真人剧可以说是最大程度还原了动画原本的故事。目前该剧已经迎来大结局，叶星云与炎绝和炎啸的战斗也进入尾声。

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第1张 

　　《万界仙踪》是一部大型玄幻超级网剧。它讲述的是主角的自我救赎之路，在成长的过程中收获了友情，爱情，在重整乾坤的框架中探讨自我认知和抉择的意义。故事采用多线平叙，剧情饱满而又有想当强烈的跌宕起伏。以叶星云为主要描述人物，多线构建起一个新王朝时期的玄幻仙侠故事。

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第2张 

　　大梁初年，本为护国神宗的天元神宗被其他五大神宗围剿，天元神宗的宗主帝绝羽化登仙，叶星云聪敏坚毅，深得师傅帝绝喜爱，在师傅羽化仙去之后临危受命接任了天元神宗宗主的位置，接掌天元神宗。

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第3张 

　　在演员方面，由于本次网剧选择的都是一些新面孔，一开始还有些担心。不过这么多集看下来，不得不感慨小哥哥小姐姐们不但演技过关，颜值这一块一个个也都挺高的。唯一可惜的就是一集只有10分钟的剧情实在是太短了！作为观众想看到更多的内容呀！

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第4张 

值得一提的是，叶嫣然的扮演者陈奕颖。她在该剧中所饰演的是一个非常古灵精怪的角色，不仅笑容可爱调皮，少女般的气质与原著叶嫣然的形象十分贴近，在角色塑造上入木三分，其对经典角色的高度还原俘获了万界仙踪原著粉的喜爱，以自然的演技再现叶嫣然的机灵可爱，完成了从初遇叶星云的锋芒毕露，到历经坎坷磨难后的敢爱敢恨，完美诠释了叶嫣然的直率，引发观众情感共鸣。

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第5张 

　　本季剧情中，叶星云与炎绝、炎啸轰轰烈烈的战斗进入最终阶段。影杀与叶星云是否能顺能取得胜利击败对手，敬请关注大结局带我们揭晓谜底。值得注意的是，随着剧情进入高潮，除主角之外，《万界仙踪》中的众多支线人物也迎来了高光时刻，他们所作出的选择也将决定各自的命运，其结局如何令观众十分期待。

《万界仙踪》圆满收官 宗主江湖再见 业内 第6张 

　　虽然第一季《万界仙踪》网剧已经完结，但是故事还没远没有结束。在原作的剧情中叶星云还将在后续的故事中经历更多的精彩的故事。不知道剩下的这部分剧情有有机会在未来以真人版的形式呈现呢，真的是让人非常期待呢，希望有机会能和宗主江湖再见！

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