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《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章

业内 狼小狼 2020年07月16日 15:04

2020年7月16日，国创幻想系动画《时之歌-花与焰的狂想诗》在视频网站哔哩哔哩上正式开播。继2018年12月首支概念PV的发布之后，历经1年半多的打磨，这部动画最终迎来了自己的首秀，也将翻开国产动画全新的篇章。

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第1张

动画《时之歌-花与焰的狂想诗》由国内首个大型原创二次元物语音乐企划《时之歌project®》的本篇故事衍生而来，《时之歌project®》是由有多（上海动漫发展有限公司旗下新锐团队「泛音堂」出品的超人气音乐物语IP。项目以音乐及原创故事为核心，向粉丝传达宏大的世界观与故事构架，并以此为基点推动更多IP形式的开发。

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第2张

本次动画剧本由团队精心打磨，通过新写平行时空下相同主人公的全新冒险篇章，在保留了原作精髓的基础上对世界观进行了创新和延展，极大丰富了IP的可拓展性。平行世界的设定突破了单一时空的局限性，世界观的设定也更趋丰满。截止开播前，动画的相关PV播放量已经达到了95万。

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第3张

除了别具特色的设定，动画的配音阵容也相当豪华。知名配音演员吴磊、赵路、黄莺、陶典等均在动画中为角色进行献声，喜欢这些配音演员的粉丝们想必会在动画中享受到一场声音的盛宴。值得注意的是，在邀请知名配音演员加盟的同时，动画中三位主要人物——赛科尔、柯尼和弥幽的配音依然启用了时之歌本篇中的主创。以主角赛科尔为例，知名网络歌手Mario除了在本篇中为其献唱歌曲，也全程担任了本次动画的配音。这样的安排，在保证了强大动画配音阵容的同时，也拉近了与本篇粉丝的距离，增强了他们的归属感和亲切感。

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第4张

说到动画的音乐，就不得不提一下企划在过去四年多的时间里取得的成绩。目前时之歌已推出近50首原创歌曲，其中四国印象曲中的三首《悬空》《虚拟神明》《归一》三首播放量均已超过百万，而在B站上视频的总播放数更是一举突破2500万，在网易云上也斩获了7300多万的播放量。同样由企划的原班人马亲自操刀的动画音乐，在质量上也有所保证，这一点在动画已经推出的OP《黑焰》和风景先导片的背景音乐中可以一窥究竟。典型的“幻想系”音乐演绎突出了新平行世界的冒险感，现代电影的配乐风格大气磅礴，管弦、电子等元素的加入则更好地渲染出了四国独特的风土人情。


  

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第5张

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第6张

《时之歌-花与焰的狂想诗》7月16日正式开播 国创幻想系动画翻开全新篇章 业内 第7张


画面上，动画采用了3D渲染2D的技术，这使得人物画风会更加逼近2D，也能让看不惯3D的观众快速适应，在表情的呈现上相对一般的3D动画也更有优势。据悉，为了让人物的表情更加生动，动画制作组还特地启用了脸部控制器技术。


通过四年深耕浅种，时之歌业已建成一个初具规模的IP体系。《时之歌-花与焰的狂想诗》作为企划在故事影像化方面大胆的初次尝试，也寄托了团队对企划的热情和无限期望。期待动画在开播之后，也会为一直支持和喜欢着它的朋友们带来更多的惊喜。

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