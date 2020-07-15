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青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款

业内 狼小狼 2020年07月15日 09:40

一句“我是要成为航海王的男人”就足以出海远征!一个心底的愿望,让多少人踏上收集龙珠的艰险征程。总有一部热血动漫让你我沸腾,他们是青春不竭的能量来源。这一季,G-SHOCK与超人气动漫《ONE PIECE》和《七龙珠Z》强强联手打破次元壁,推出两款联名腕表,热血燃爆天际!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第1张

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第2张

此次两款联名腕表均采用G-SHOCK经典人气表款GA-110为原型,大型表壳霸气全开,彰显强悍型格。立体金属零件堆叠层次,力量感爆棚!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第3张

ONE PIECE丨点燃意志,向伟大航路进发

《ONE PIECE》作者尾田荣一郎在原作连载10周年的纪念情报志中曾表示,路飞这名字源自英语“Luff”,意即“逆风航行”,这是他想过最适合船长使用的名字。在动漫中,路飞也正是凭借橡胶果实的加持不断突破极限,为了梦想与朋友一起不断变强!本次GA-110JOP-1A4PR将路飞不断强大的历程,以插画形式融入腕表整体的设计之中,并以黑、白、红为主色调,张力十足!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第4张

腕表从表带到表壳都印有路飞在不同篇章中出现的各种战斗型态,分别代表着路飞在不同阶段时的战斗力,分分钟带你进入爆燃的战斗现场!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第5张

此联名款的彩蛋远不止如此,当GA-110JOP-1A4PR腕表的时针和分针分别指向2点钟和4点钟位置时,指针与表盘上的两金色线结合在一起,构成金色的“X”,还原了路飞胸口上被的X形伤疤。表盘上9点钟方向的小表盘特别设置了路飞标志性的草帽设计,而3点钟位置则装饰有通缉令中的“WANTED”字样。腕表底盖还印刻了“G-SHOCK × ONE PIECE”的特别联名标志,以众多细节致敬路飞,致敬《ONE PIECE》!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第6张

七龙珠Z丨热血觉醒,突破战力极限

除了让人热血沸腾和捧腹大笑的故事,《七龙珠Z》还夹杂着许多青春回忆。曾经我们都幻想着自己变身超级赛亚人,学着悟空的样子喊着“KA-ME-HA-ME-HA!”发射龟派气功波。G-SHOCK与《七龙珠Z》推出的GA-110JDB-1A4PR型号正是以悟空武道服的橘色为主色调,向不断寻求更强战斗力的悟空致敬!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第7张

众多《龙珠Z》的经典元素注入腕表,表身印有多个经典场景,表现了悟空“境界突破”的进化史。在抬手之间,就能见证悟空的成长历程。

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第8张

本次联名款腕表还在细节设计上加入了很多“龙珠”元素, 3点钟位置设有《龙珠Z》经典的“Z”字标志,而9点钟位置则特别设置了四星龙珠的装饰图案,四星龙珠作为爷爷留给悟空的遗物,在动漫中是非常重要的存在;腕表底盖也印刻有「DRAGON BALL Z」字样。另外,当启动腕表LED照明模式后,表盘发出金光,就如神龙降临一般,为拥有者“实现”愿望!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第9张

每一个高燃瞬间,都一定有你的青春!本次两款联名腕表的表盒也同样沿用腕表主色调,并都特别设计了呼应动漫的点睛之笔,是粉丝必入的收藏级作品!

青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第10张

GA-110JOP-1A4PR系列主要功能:防震*防磁*200米防水*自动LED照明*世界时间(48个城市)*秒表(1/1000秒)*倒计时 *每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制

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G-SHOCK STORE SHANGHAI店铺地址:上海市淮海中路856号

G-SHOCK STORE BEIJING店铺地址:北京市朝阳区三里屯路19号院(北京三里屯太古里南区,即原新三里屯南区)2号楼一层S2-19单元

正大广场卡西欧专卖店地址:陆家嘴西路168号正大广场4F-12

上海iapm G-SHOCK:淮海中路999号环贸iapm LG2 273-275

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青春，狂热集结 G-SHOCK联手《ONE PIECE》及《七龙珠Z》发布超燃联名款 业内 第11张


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