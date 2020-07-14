十万奖金池等你来战！中国国际动漫节声优大赛报名还剩最后10天

国家级平台赛事

中国国际动漫节,作为唯一的国家级动漫专业节展,是目前规模最大、人气最旺、影响最广的动漫专业盛会,先后被国家“十一五”和“十二五”文化发展规划纲要列为重点扶持的文化会展项目。





十万奖金池 千万级流量扶持

今年我们为获奖的选手设置了高达10万的奖金池,最高单项奖金达30000元。除了丰厚的奖金,我们还为选手增加更多的职业化引导。导师团队将为战队选手进行技能培训,导师配音工作室将提供试音、实习机会;突出选手有机会签约芒果TV声优艺人、大芒UP主;网易《逆水寒》游戏还会提供角色配音机会以及加入游戏团队的机会。

强大的导师阵容

本届声优大赛特别邀请知名配音导演、配音演员滕奎兴、刘钦陈美贞、姜广涛、褚珺和彭尧加入导师团队。六位导师将分别在六大赛区主持评选工作,组建各自的战队,备战总决赛。

西部赛区导师 滕奎兴

中国知名配音导演,资深配音演员,国家二级演员辽宁人民艺术剧院演员。导演作品《西游记之大圣归来》《新世纪福音战士》等。

中部赛区导师 刘 钦

中国知名配音导演,资深配音演员。导演作品《秦时明月》系列、《天行九歌》等。

东部赛区导师-陈美贞

陈美贞,中国台湾资深配音演员,代表作《哆啦A梦》《新白娘子传奇》。

网络赛区导师 姜广涛

北部赛区导师 褚 珺

著名配音演员,配音导演。代表作《侠岚》、《画江湖之杯莫停》。

南部赛区导师 彭尧

著名配音演员、配音导演。代表作《一人之下》、《恋与制作人》。







丰富的赛制

报名 6.16-7.21

通过芒果TV-中国国际动漫节声优大赛页面 或 发送报名文件至指定邮箱报名。

海选7.22-7.28

各赛区导师对报名作品进行海选,每赛区晋级个人赛作品200件,团队赛作品20件。

初选 (仅个人赛) 7.29-8.12

各赛区晋级初赛的200件个人赛作品在芒果TV-中国国际动漫节声优大赛进行票选,各赛区前50名可晋级复赛。

复赛 8.12-9.2

网络赛区通过复赛投票、地面赛区通过现场比拼,每个赛区个人赛前3名、团队赛前3名晋级总决赛。每个赛区的导师另将在两个赛道的4-15名中各选择1名(组)选手晋级总决赛。

复活赛 9.2-9.18

各赛区复赛中,个人赛、团队赛的4-15名上传作品至芒果TV-中国国际动漫节声优大赛页面,进行复活票选。每赛区的个人赛、团队赛均可复活一名进入总决赛。

人气赛9.20-9.30

在芒果TV大赛专区展播总决赛入围选手作品,以总播放量决出人气奖。

导师培训 9.19-9.30

决赛相关内容培训。

总决赛 9.30-10.1

在第十六届中国国际动漫节期间举行大赛总决赛。

报名方式

网络赛区(仅设个人赛):

登陆芒果TV app,进入动漫频道,在首页焦点图进入报名页面。

五大地面赛区(个人赛、团队赛 双赛道)

将参赛作品、报名表及相关附件打包发送至对应赛区指定邮箱;

东部赛区:duolahuayuan@163.com

西部赛区:cicaf_xbsq@163.com

南部赛区:bluestarsyds@126.com

北部赛区:343517704@qq.com

中部赛区:shengyouth@foxmail.com

或登录芒果TV app动漫频道-中国国际动漫节声优大赛H5报名页面选择对应地面赛区版块,提交作品进行报名。

报名表下载:

链接:https://pan.baidu.com/s/12rm7GNWpWgR3k5g4cAMEFw

提取码:v6nh

本届中国国际动漫节声优大赛报名截止时间为:7月21日,欢迎大家登陆中国国际动漫节官网(www.cicaf.com)声优大赛页面或登录芒果TV app声优大赛专题页面获取赛事最新信息。把握最后的机会,加入我们的比赛吧!

