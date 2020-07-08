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中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式

业内 狼小狼 2020年07月08日 11:30

在电子设备及现代信息技术的高速发展下,中国电子竞技市场规模不断扩大,在2019年达到982.2亿元,预计到2020年达到1095.6亿元。随着民众电竞观念进一步提升,电子竞技逐渐向职业化,本土化发展,衍生出从游戏内容到赛事运营及转播的全产业链。

电竞市场规模超千亿,移动电竞成主要推动力

中国电子竞技市场规模近五年来一直保持稳步增长,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国电竞市场规模达到982.2亿元,预计到2020年市场规模将达到1095.6亿元。艾媒咨询分析师认为,近年电竞行业在赛事推广以及爆款游戏打造上都具有较好效果,且行业规范化发展趋势明显,市场规模也稳步扩大。而2020年虽然受到“新冠疫情”影响,但得益于数字娱乐发展,电子竞技行业整体市场实现逆势上扬。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第1张

其中,中国移动电竞发展迅速,市场规模及用户规模均持续上涨,2020年移动电竞市场规模将达到696.7亿元,用户规模有望增至3.75亿人。艾媒咨询分析师认为,移动端发展成为电竞行业增长的重要推动力,多款移动端爆款电竞游戏的出现,使电竞覆盖用户规模得以开始拓展,且降低了电竞比赛举办对于设备的要求门槛,加速电竞行业发展。“新冠疫情”影响下,移动电竞的便捷性优势进一步体现,市场发展也继续向上。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第2张

疫情冲击线下赛事止步, WCAA“云上电竞馆”引关注

在“新冠疫情”的冲击下,2020年上半年电子竞技赛事均从线下转至线上,促使电竞企业探索新的商业模式。世界电子竞技大赛(World Cyber Athletics Arena,简称WCAA)作为中国自主创造的全球性电竞赛事的新锐品牌,努力探索政企合作共建电竞生态的新模式。成立至今成功举办了多场大型电竞比赛,并与天神娱乐集团合作,通过数据流量和电竞比赛的绿色模式,探索棋牌类产品新的生命业态,开展了斗地主和绿色德扑等比赛项目,通过降低参赛门槛建立起全民电竞的良好生态。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第3张

顺应疫情趋势,大连竞胜搭建了“云上电竞馆”WCAA赛事平台,进一步扩大了其举办赛事的线上覆盖面。大连竞胜作为大连电竞产业园(天神娱乐集团与大连市花园口经济区合办)的代表性企业,以大连浓厚的体育赛事背景为立足点,通过降低比赛门槛扩大了赛事的受众,并且建立了较为完善的线上电竞生态。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第4张

全民参与赛事平台,让电竞变得更简单

WCAA赛事平台采用“云上电竞馆+直播”形式,通过线上报名与“线上参赛+直播参与”的云上电竞赛事,搭建起了全民参与的线上电竞赛事体系,为选手和观众提供了良好的电竞环境,也为玩家和观众奉上精彩的赛事。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第5张

同时为了让更多的电竞用户参与到赛事中来,WCAA赛事平台还推出面向大学生群体为主的“电竞合伙人”计划,为学生们提供了一个历练活动,助力电竞梦。本次活动的宗旨是让在校大学生们有一个环境良好的平台,锻炼自身组织和社交沟通能力,在实践中不断地摸索和纠正自身的不足,进而提升自身价值。完成指定任务即可申请电竞奖学金,还可以认识更多同样爱好的伙伴,把电竞精神传递下去。“电竞合伙人”计划第一期已正式登陆WCAA赛事平台,活动时间将持续到7月31日。

中国电竞市场规模将超千亿 WCAA探索云上电竞新模式 业内 第6张

WCAA赛事平台通过精彩不断的电竞比赛、丰厚多重的赛事奖金、多种多样的电竞活动,组成了云上电竞布局的重要基石。大连竞胜通过与天神娱乐集团合作,正在构建一个全新的数据流量和电竞比赛的绿色模式,开创了棋牌类竞技产品的新时代。


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