为文化创业赋能，举办了SPP网络商务洽谈会！

内容领域首次转为大规模网络商务洽谈会。

维持原有活动规模，7月13日至8月14日举行，为期1个月。

通过‘SPP商务配对平台’的高度化，支持卖方⇄买方之间的定制型配对。

首尔市和首尔市创造就业岗位的主力中小企业支援机构SBA(首尔产业振兴院、代表理事Jang Yeongseung)表示，为了激活因新冠肺炎(COVID-19)疫情而萎缩的国内内容产业的海外营销，将 SPP(Seoul Promotion Plan) 2020转为网络商务洽谈会举行。

由于新冠肺炎(COVID-19)疫情，国内外出口洽谈会及内容展接连被取消，现实上国内内容企业的海外营销出路已经被阻挡。 为了解决这些企业的困难，今年迎来的第20届SPP将于7月13日至8月14日以内容领域国内外卖方⇄买方之间网络洽谈会的形式举行，为期一个月。

SPP是亚洲最大的动漫内容专门市场，2019年有美国、中国、日本、印度等在内的30个国家461家公司参加，共达成2,537件出口洽谈和5千万美元规模的合同促进金额。

今年将以大规模宣传及期间积累的经验为基础，由30个国家500多个内容卖方-买方参与，通过网络视频会议以商务配对形式进行，所有会议均有专门的仲裁员(moderator)参与，从日程安排到中英文翻译，将给予全面支持。

SPP的核心功能‘SPP商务配对平台’也将随着网络化而大幅度强化。 尤其是，以内容类型、商务地区及国家、商务配对参加目的等信息为基础，引进了自动推荐定制型内容及买方的新功能。 今后，将利用注册于系统的卖方·买方的所有信息，通过这些大数据的运用，逐步提供高度化的定制型配对。

与此同时，为了激活内容企业的招商引资，向投资公司提供随时查阅项目投资建议书的功能。而且还计划扩大网络视频会议所需的空间、技术支持、翻译等各种支援。

SBA首尔动漫中心 Park Bogyeong经理表示，“我们希望通过将SPP转为国内最大规模的网络商务洽谈会，为因新冠肺炎(COVID-19)而低迷的内容产业的发展注入活力。”

不管是内容制作公司、流通公司，还是投资公司，任何人都可在SPP主页(www.spp.kr)上免费报名参加SPP网络商务洽谈会。



