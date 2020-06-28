元气学院完美谢幕，“直播+短视频”掀起抖音二次元创作浪潮

6月25日,特邀主持人杨迪现身抖音元气学院“冠军之夜”,公布了本次活动的冠军名单,伊拾七、顾朝、王伟伦、啊脑袋、安子淇5位创作者脱颖而出,分别夺得5大赛道的冠军,获得了由抖音送出的“元气梦想奖学金”,至此,持续了一个月左右的抖音二次元“狂欢”正式落下帷幕。













抖音百亿流量助力二次元梦想,超5万达人参赛掀起创作浪潮

元气学院作为抖音的大型二次元短视频直播活动,以“百亿流量助力二次元梦想”为口号,开设轻漫班、声控班、出镜班、绘画班、脑洞班五大赛道,通过充分发挥抖音平台大众化、圈层穿透力等优势,为创作者提供了创作激励、流量曝光等多项扶持来鼓励创作者开播、创作。自5月22日上线以来,元气学院始终秉持着助力二次元创作者实现创作梦想的理念,以公平公正的积分排位制为参赛选手搭建优质舞台,以“直播+短视频”的参赛形式为选手扩展创作思路,并通过大力度的流量曝光奖励加持创作者,助力其实现创作梦想。





为充分激发参赛选手的创作积极性,活动设置了大量的流量曝光奖励,单是为冠军选手准备的元气梦想奖学金,便包含了含年度签约机会、1亿视频曝光量资源、1亿直播曝光量资源、30000元dou+等丰厚奖励,为选手日后的创作之路提供充分的流量保障。此外,活动还邀大量明星为参赛选手助力加油,通过明星效应进一步为参赛选手增加曝光机会,这其中既包括花泽香菜、初音未来、阿杰这样的业界大咖,也不乏汪东城、李艺彤、霍尊、叫兽易小星等知名明星。













设计之精心、奖励之丰厚,成为本次活动爆火的重要原因。在过去的一个月时间里,累计有5.4万创作者进行了活动直播,共有12万个短视频投稿、29万场直播比拼,投稿作品总播放量破百亿,成功掀起了抖音二次元创作的浪潮,并吸引了大量爱好者的关注。众多的参赛选手中,也不乏非人哉、万圣街动画、灵笼、刺客五六七、喜洋洋与灰太狼等知名国漫IP,这些颇具影响力和知名度的国民IP,在一定呈上激发了创作者们的创作热情,促使选手积极开播、投稿,产出更为优质的作品。





抖音打造爱好者聚集地,二次元在抖音创造更多可能

在这场二次元创作者们比拼的浪潮中,无数优秀的创作者脱颖而出,迅速成长起来,比如在抖音小有名气的原创动画IP“喵小兔漫画”,尽管未能登上轻漫班的冠军宝座,但在活动期间粉丝涨粉134万,也相当亮眼;喜欢cosplay的“圆肥白”,凭借其超高的美妆、cos技术,每每直播、投稿无不惊艳大众,活动期间涨粉93万,现以1002万粉丝数成功成为千万量级达人;国乐爱好者“弹琵琶的小羊”在活动开始后便积极地参与其中,粉丝量增长22万,距百万粉丝仅有一步之遥。另一方面,参赛选手们在比拼竞争的同时,也互相结识,频频展开互动,对增强平台内部的二次元氛围和创作氛围有着重要影响,也有利于粉丝爱好者通过关注的达人了解到平台内部更多优秀的创作者,促进平台内部的二次元爱好者交流、互动,对平台二次元生态良性发展有积极地促进作用。









此外,本次活动虽是面向二次元创作者们发起的活动,却也在发展的过程创造了更多的可能。在活动初期,尬演七段就以皮影为各位参赛选手助力,在与二次元选手们的携手演出中,中国传统文化与二次元实现了完美的交融,毫无违和感,在向大众展示中华传统文化魅力的同时,也让我们看到了二次元文化和活动的更多可能性。而六一当天出镜班选手“心台”和80岁奶奶一同cos冰雪奇缘过六一的事件,更是引发了广大媒体和网友的关注、热议,奶奶积极乐观地态度和与时俱进的精神收获了“后浪”们的一致赞赏,人民网也点评道“谁说老年人与年轻人一定有代沟?”。通过此次活动,抖音让大众看到了二次元的更多可能性,同时二次元的正向价值在抖音上也得到了很好的诠释,二次元文化能够与中国传统文化交融并行,也能与大众文化共存共荣,更能成为两代人的共同语言、成为两代人沟通的桥梁。





同时,这次活动也对抖音的二次元生态有着重大影响,活动覆盖了原创IP开发、二次元直播、二次元短视频等众多二次元娱乐内容,在助力二次元优秀创作者和优质作品破圈的同时,也为普通用户提供更加丰富的优质内容,在平台内部形成了完整的内容产出与消费闭环,以抖音的方式为二次元爱好者们搭建起了dou式二次元聚集地,为抖音二次元的长久发展奠定了基础。因此,元气学院虽已落幕,但属于抖音的二次元狂欢,或许才正要开始。



