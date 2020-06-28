国漫经典IP《万界仙踪》改编网剧端午上线

由于国产动漫的飞速发展，各种题材的动漫作品如雨后春笋般崭露头角，而伴随着玄幻武侠题材的不断丰富，也不断涌现出了像《斗破苍穹》、《斗罗大陆》这样的经典IP巨制。

今天要给大家推荐的正是如今人气居高不下的玄幻题材的国漫《万界仙踪》。原作动画「万界仙踪」改编自发飙的蜗牛的同名漫画，由若鸿文化制作。动画至今已播出3季，并且在近日落下帷幕。原作动漫播放量高居国漫前列，受到了广大的观众的好评，吸粉无数。故事热血沸腾，又不失幽默与爱情，人物众多且形象生动；循序渐进的玄幻打斗场面的高潮，也让动漫剧情更为的深入，而该剧动画作品《万界仙踪第一季》在各大视频网站热播，点击量超7亿，曾在2017年度动漫排行总榜中斩获排名第6的好成绩。

据了解，在今年下半年，万界仙踪将要以网剧的形式重新回到大众的视野中。本次万界仙踪网剧开播的消息，自然是受到了无数粉丝们的关注。

《万界仙踪》是一部大型玄幻超级网剧，和动画一样都是由杭州若鸿文化出品的。它讲述的是主角的自我救赎之路，在成长的过程中收获了友情，爱情，在重整乾坤的框架中探讨自我认知和抉择的意义。

本次万界仙踪网剧中，由罗麦一，陈奕颖领衔主演。值得一提的是，影杀的扮演者金彦辰在剧中表现极为亮眼，小编觉得小哥哥超级帅呢！真的是非常期待他们在剧中的表现！

故事采用多线平叙，剧情饱满而又有想当强烈的跌宕起伏。以叶星云为主要描述人物，多线构建起一个新王朝时期的玄幻仙侠故事。

大周初年，本为商朝护国神宗的天元神宗被其他五大神宗围剿，天元神宗的宗主帝绝羽化登仙，叶星云聪敏坚毅，深得师傅帝绝喜爱，在师傅羽化仙去之后临危受命接任了天元神宗宗主的位置，接掌天元神宗。

那么作为看过原作的观众来说，我就不过多剧透内容给大家啦。大家可以期待一下叶星云后续在剧情中的表现。本次网剧的改编还是令我非常期待的，能看到自己所喜爱的作品能一步步从漫画到动画，再到影视剧的不断成长，作为万界仙踪的观众读者我们无疑是非常幸运的。

让我们一起来期待一下6月26日万界仙踪真人剧的播出吧。



