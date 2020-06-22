助力电竞梦WCAA赛事平台大学生电竞激励计划

“电竞合伙人”是由WCAA赛事平台为广大的学生们策划的一个历练活动,本次活动的宗旨是让在校大学生们有了一个环境良好的平台,锻炼自身组织和社交沟通能力,在实践中不断地摸索和纠正自身的不足,进而提升自身价值。“电竞合伙人”计划第一期于今日正式登陆WCAA赛事平台,活动时间由今日持续到7月31日。

在成为电竞合伙人后,邀请身边热爱电竞的小伙伴,并完成规定条件的指定任务即可申请电竞奖学金。在参与活动的同时还能认识更多同样爱好的伙伴,把电竞精神传递下去。那么“电竞合伙人”计划要如何参与进来呢?电竞奖学金发放规则又是如何呢?

电竞奖学金发放规则

电竞合伙人成功邀请身边热爱电竞的小伙伴在WCAA赛事平台参与赛事达到20人次,即可获得10元的电竞奖学金作为鼓励,电竞奖学金可以累计叠加,每个月“电竞合伙人”计划电竞奖学金累计上限为3000元,每两周可以申请提取一次,统计完毕后一周内发放(若出现恶意作假谋取电竞奖学金的情况,WCAA赛事平台有权拒绝发放其电竞奖学金)。咱们被邀请进来的同学们也是可以参与精彩的电竞赛事来赢得“助学奖金”。

如何成为电竞合伙人

大家要如何成为电竞合伙人呢?首先登陆WCAA官方网站:WWW.WCAA.COM.CN在个人中心中找到并点击“成为电竞合伙人”选项即可。

各位热爱电竞的粉丝们赶快行动起来,让身边热爱电竞但不知道到哪里可参与比赛的小伙伴们加入WCAA赛事平台的大家庭。