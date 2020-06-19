Hi, 请登录

约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！

业内 狼小狼 2020年06月19日 10:21

昨晚，大凉山制作组公布了《约战狂三外传》动画角色阵容的立绘和介绍文案。从官方公开的角色情报来看，这次动画化的部分很有可能是狂三外传1~3卷的内容，原著小说中萌妹子之间的厮杀设定看样子是被保留下来了，这下不用担心被魔改，可以尽情期待正式的动画内容了。

狂三专属动画即将上线 新萌妹子组团开撕

在本次《狂三外传》的动画里将有六位全新的角色登场，她们分别是：

开朗活泼，狂三的邻界小导游——绯衣响

人送外号“饼干粉碎机”的超级战斗狂——苍

可以同时操纵上百只人偶的“人偶大师”—— 指宿帕尼耶

手持与自己同等身高的日本刀的武士——土方征美

心思缜密擅长偷袭的忍者——佐贺缲唯

第十领域的王者——白之女王

约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！ 业内 第1张

作为《约战》史上人气最高的角色，官方推出时崎狂三专属动画也是一点都不奇怪啦。狂三在萌战中从来没有输给自己人，同人数量也是相当可观。很多人即使对后宫漫不感兴趣，也会被狂三富有的魅力的人设吸引住。据说每三个宅男中，就会有一个人亲切地称呼她为“三三”，剩下那两个一般都直接叫老婆（不是）。而作为同人界和COS界的常驻角色，即使是初登场过去8年的今天，狂三也依然有着大量的粉丝惦记着。

约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！ 业内 第2张

与狂三相似度颇高，白之女王究竟何许人也？

这次新情报里最让人期待的，就是能力设定、外观和狂三都颇有相似度，并且成为了狂三实现目标的阻碍，她就是“白之女王”。

异瞳、双马尾加上同样戏谑的表情，如果不是橘公司硬说这是另一个角色，我就当她是狂三新皮肤了。不过其实也可以通过白之女王所持的武器看出端倪，狂三的刻刻帝是步枪，而白的狂狂帝则是军刀，两人的灵装都有着“十二”这个属性，在能力上也有着千丝万缕的联系。

约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！ 业内 第3张

动画党们在看到官方消息后已经开始纷纷猜测，白之女王究竟是狂三的过去，还是某个分身的变体？又或者，这个新角色只是外传中狂三的心魔呢？小说里，白之女王虽然与狂三有着许多共同点，但却完全是不同的两个人，并且两人还有着一段不可描述的过去，不过动画与小说毕竟不同，不知道动画中关于两位相爱相杀的部分会进行怎样的演绎，各位看官老爷可以多期待一下。再说了这都动画化了，不多安排点三三的福利说得过去么！

约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！ 业内 第4张

制作团队给力，中村直人担任作画监督

而本次新动画的制作公司GEEKTOYS，就是去年制作了《只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？》的动画公司。GEEKTOYS虽然才成立不久，但内部员工都有着丰富的制作经验。特别是作画监督中村直人，这个经常出现在OP中的男人已经经手了《魔禁》、《超炮》等一大波脍炙人口的优秀作品，在作画这一块可以说的稳得一批。

声优方面，狂三的演绎者也确定由原班人马的真田麻美进行配音，白之女王的声优也已经确定由大西沙织出演。喜欢关注声优动态的小伙伴们应该已经开始露出狡黠的微笑了，外号败犬女王的沙织姐曾为《路人女主的养成方法》、《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》等作品配音。而这个将“届不到”写在脸上的女人，如今又要为白之女王配音，这会不会也暗示着白之女王在动画中其实是个又A又萌的存在呢？

总体来说，从官方公布的人物设定和立绘来看，这次的新动画很好地还原了轻小说中的细节，而一直被其它精灵所忌惮的狂三也终于遇到了对手。无论看没看过小说，大家都可以保持乐观地态度去期待这部剧情特效双优的作品。哪怕是为了狂三献出荷包，大家也是心甘情愿的嘛（笑）~毕竟参考约战手游的高质量，我对这部电影还是比较放心的，这样算下来的话，这部动画我也是股东啊喂。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论