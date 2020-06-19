约战狂三外传新情报公开，刻刻帝和狂狂帝史诗决斗！

昨晚，大凉山制作组公布了《约战狂三外传》动画角色阵容的立绘和介绍文案。从官方公开的角色情报来看，这次动画化的部分很有可能是狂三外传1~3卷的内容，原著小说中萌妹子之间的厮杀设定看样子是被保留下来了，这下不用担心被魔改，可以尽情期待正式的动画内容了。

狂三专属动画即将上线 新萌妹子组团开撕

在本次《狂三外传》的动画里将有六位全新的角色登场，她们分别是：

开朗活泼，狂三的邻界小导游——绯衣响

人送外号“饼干粉碎机”的超级战斗狂——苍

可以同时操纵上百只人偶的“人偶大师”—— 指宿帕尼耶

手持与自己同等身高的日本刀的武士——土方征美

心思缜密擅长偷袭的忍者——佐贺缲唯

第十领域的王者——白之女王

作为《约战》史上人气最高的角色，官方推出时崎狂三专属动画也是一点都不奇怪啦。狂三在萌战中从来没有输给自己人，同人数量也是相当可观。很多人即使对后宫漫不感兴趣，也会被狂三富有的魅力的人设吸引住。据说每三个宅男中，就会有一个人亲切地称呼她为“三三”，剩下那两个一般都直接叫老婆（不是）。而作为同人界和COS界的常驻角色，即使是初登场过去8年的今天，狂三也依然有着大量的粉丝惦记着。

与狂三相似度颇高，白之女王究竟何许人也？

这次新情报里最让人期待的，就是能力设定、外观和狂三都颇有相似度，并且成为了狂三实现目标的阻碍，她就是“白之女王”。

异瞳、双马尾加上同样戏谑的表情，如果不是橘公司硬说这是另一个角色，我就当她是狂三新皮肤了。不过其实也可以通过白之女王所持的武器看出端倪，狂三的刻刻帝是步枪，而白的狂狂帝则是军刀，两人的灵装都有着“十二”这个属性，在能力上也有着千丝万缕的联系。

动画党们在看到官方消息后已经开始纷纷猜测，白之女王究竟是狂三的过去，还是某个分身的变体？又或者，这个新角色只是外传中狂三的心魔呢？小说里，白之女王虽然与狂三有着许多共同点，但却完全是不同的两个人，并且两人还有着一段不可描述的过去，不过动画与小说毕竟不同，不知道动画中关于两位相爱相杀的部分会进行怎样的演绎，各位看官老爷可以多期待一下。再说了这都动画化了，不多安排点三三的福利说得过去么！

制作团队给力，中村直人担任作画监督

而本次新动画的制作公司GEEKTOYS，就是去年制作了《只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？》的动画公司。GEEKTOYS虽然才成立不久，但内部员工都有着丰富的制作经验。特别是作画监督中村直人，这个经常出现在OP中的男人已经经手了《魔禁》、《超炮》等一大波脍炙人口的优秀作品，在作画这一块可以说的稳得一批。

声优方面，狂三的演绎者也确定由原班人马的真田麻美进行配音，白之女王的声优也已经确定由大西沙织出演。喜欢关注声优动态的小伙伴们应该已经开始露出狡黠的微笑了，外号败犬女王的沙织姐曾为《路人女主的养成方法》、《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》等作品配音。而这个将“届不到”写在脸上的女人，如今又要为白之女王配音，这会不会也暗示着白之女王在动画中其实是个又A又萌的存在呢？

总体来说，从官方公布的人物设定和立绘来看，这次的新动画很好地还原了轻小说中的细节，而一直被其它精灵所忌惮的狂三也终于遇到了对手。无论看没看过小说，大家都可以保持乐观地态度去期待这部剧情特效双优的作品。哪怕是为了狂三献出荷包，大家也是心甘情愿的嘛（笑）~毕竟参考约战手游的高质量，我对这部电影还是比较放心的，这样算下来的话，这部动画我也是股东啊喂。

