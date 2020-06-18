PDD和大司马都在玩的《荒野乱斗》，到底是什么神仙手游?

最近，Supercell旗下的《荒野乱斗》手游在直播平台上掀起了一阵热潮，平时按时按点雷打不动玩吃鸡、LOL等端游的大主播，现在每天晚上都玩起了《荒野乱斗》。

这款手游到底有多吸引人呢?早在游戏上线前几天，众多主播就已经摩拳擦掌，纷纷表示要集结荒野，参加这场大乱斗，口号也都喊得很响亮：

CSGO主播茄子称要在《荒野乱斗》中“一发入魂，我(W)带(D)你(N)们(M)”;LOL主播周淑怡则喊起了“跟着周姐冲冲冲”;人称“天才吃鸡少女”的呆妹这回低调了起来，表示“实在太菜，在线求带”。

除了以上这些主播，还有二十多位大主播也力荐这款现象级手游，甚至有些主播还在《荒野乱斗》中组团开黑。大司马、PDD和一条小团团这三位斗鱼顶级主播就因《荒野乱斗》的国服上线，从而组成了一个名为“马屁团”的天团，在爆笑直播的过程中，疯狂向水友安利这款趣味与竞技性并存的手游。

《荒野乱斗》之所以能在短短几天的时间里，吸引这么多主播和玩家，不得不提背后一家来自芬兰的游戏公司——Supercell。作为屡创精品手游的开发商，Supercell已被很多游戏玩家所熟知。早在《荒野乱斗》风靡全球之前，Supercell就接连推出过《海岛奇兵》《部落冲突》《皇室战争》等精品手游，尤其是《皇室战争》这款手游，还曾入选成为2018年雅加达亚运会的电竞项目，其知名度和竞技性可见一斑。

而随着《荒野乱斗》的上线，Supercell又将开启全民参与的移动电竞新时代。早在去年官方就在韩国举办过荒野乱斗全球总决赛，总奖金超过25万美元。今年的《荒野乱斗》赛事体系进一步完善，真正的变成了一个可以全民参与的电竞赛事，玩家可以从游戏内的锦标赛开始，一步步晋级线上资格赛、月度决赛，直到全球总决赛，瓜分超过百万美元的奖金池。

而全民参与的电竞赛事不是随口说说就可以，游戏首先得满足两点硬性条件，一是操作要足够简单、易上手，能够吸引各个年龄层的游戏玩家，二是要在易上手的基础上仍然保留足够深度的玩法和策略。《荒野乱斗》恰好完美符合这两点条件。

一方面，《荒野乱斗》最大的特点就是易上手，游戏界面足够清晰明了，俯视角模式能让玩家直观的观察场面局势。游戏操作也十分简便，左摇杆控制移动，右摇杆控制普攻和大招，这已经是玩家在游戏中所需要进行的全部操作。而且游戏体验更是十分友好，快节奏的游戏模式，使得每一局的时长控制在了3分钟以内，让你可以随时随地的打开游戏玩上几局。

另一方面，卡通画风下的《荒野乱斗》也还还拥有着很强的竞技性，游戏中数量众多的英雄有着各自不同的定位，围绕丰富的游戏模式和地图也不断产生出花样百出的战术。

比如说定位为战士的初始英雄雪莉，她所配备的霰弹枪可以发射大型铅弹重创敌人，大招可以摧毁掩体并击退敌人;公牛定位为坦克，血量高也耐揍;柯尔特则是射手，伤害不俗射程也远。

这三位英雄如果集合到《荒野乱斗》的乱斗足球模式中，比较合理的打法是射手柯尔特依靠手长的优势负责后排火力输出，战士雪莉在集满大招能量后轰开球门前的障碍，而皮糙肉厚的坦克公牛则可以带球过人杀入禁区直接破门。

这只是《荒野乱斗》众多游戏战术的冰山一角，在多达三十多个英雄、十多个模式、近百张地图中，玩家可以探索的新战术还有很多，甚至连LOL主播大司马和PDD都说“这游戏也太好玩了吧!”

好玩的《荒野乱斗》也引发了一众主播的抱团，除了之前说的“马屁团”天团，呆妹、淑仪、智勋互抱大腿，毒奶色、骆歆、王师傅一起加入乱斗，老番茄、中国boy、花少北等一些UP主也因《荒野乱斗》聚到了一起。但这款竞技与娱乐并存的手游，彻底在他们手中玩坏了。

比如说中国BOY这支队伍在宝石争霸战中，老番茄和花少北为了想要拿到钻石，眼睁睁的看着中国BOY被对方打爆，然后含泪大笑地收下了掉落的钻石，完美的诠释了什么叫做塑料友情。

而小团团更是在游戏中践行了ID所写下的“天下第一菜”，在使用贴脸无敌的英雄公牛时，竟然被雪莉秒杀，目瞪口呆的小团团经过缜密的思考，终于找到了原因——她用的不是公牛，而是母牛。

有丰富的战术打法，也有塑料友情、花样作死，快来和主播们一起体验这款竞技与娱乐并存的《荒野乱斗》手游吧!